"Чудовище ушло": как Байден будет склонять европейцев к отказу от "Северного потока-2"

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Вашингтон может реанимировать проекты, которые зарубил Трамп

"Северный поток-2" как при Дональде Трампе был не выгоден Вашингтону, так будет и при Джо Байдене. Однако в отличие от предшественника новый президент США не намерен ставить ультиматумы европейцам, поскольку хочет восстановить союзнические отношения с ЕС.

По словам пресс-секретаря Белого дома Дженифер Псаки, Байден считает "Северный поток-2" "плохой сделкой" для Европы. Но махать шашкой не в его интересах. Он будет действовать мягко и постарается уговорить европейских лидеров, Германию в первую очередь, отказаться от газопровода. В этом уверен политический аналитик Павел Шипилин.

"На сегодняшний момент его (Байдена) главная задача – сигнализировать европейцам: мол, ушло чудовище из Белого дома, теперь заживем, как раньше",

– высказался Шипилин в эфире радио "Спутник". По его мнению, Байден начнет склонять европейцев к совместной деятельности, вспомнит о старых проектах. Новую жизнь может получить, в частности, Договор о трансатлантическом торговом партнерстве, над которым предшественники Трампа бились несколько лет, а он уничтожил одним росчерком пера сразу после вступления в должность президента.

На днях в водах Дании возобновилась прокладка "Северного потока-2". Однако эксперты допускают, что после окончания строительства газопровод ждет длительный простой.