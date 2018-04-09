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Чудовище лжи проснулось

09 апреля 2018, 18:39  •  143 • Аналитика
Мы живем в страшное время, когда малейший вброс лживой информации может спровоцировать непредсказуемые последствия. Взрыв информационной бомбы тащит за собой взрывы бомб реальных. Одно слово неправды влечет за собой множество неправедных дел.

Провокация, о которой очень долго пыталась предупредить Россия, все-таки «рванула». И когда? Прямо на православную Пасху! В стране, где она свершилась, христиан меньшинство, тем более православных. Но провокация рассчитана еще и против другой страны — той самой, где Пасху празднуют наиболее широко. Нашей страны.




Сначала сообщения то о 40, то о 70 погибших в результате якобы имевшей место химатаке в сирийском городе Дума казались полной нелепостью. Очередным хрипом агонизирующих террористических группировок, которым очень сильно не понравилось наступление Сирийской арабской армии на их последний оплот в районе Восточная Гута (провинция Дамаск). Но теперь видно, что могущественные западные «дяди» в дорогих костюмах и при галстуках готовы поверить грязным, небритым, завшивевшим бандитам, словно явившимся из голливудских фильмов-страшилок. Именно так в свое время США изображали исламистских экстремистов, которым была объявлена война после событий 11 сентября 2001 года. А, оказывается, на самом деле «дяди в пиджаках» и «косматые бармалеи» находятся по одну сторону фронта.

Это, конечно, бывало и раньше: сфабрикованная химатака, взрыв «информационной бомбы» по этому поводу, громкие заявления политиков — и неизбежное повышение ставок в кровавой игре. Казалось бы, тема мифического химоружия является настолько устаревшей, что пора бы менять эту заезженную пластинку. Но в том-то и дело, что каким-то непонятным образом данная схема срабатывает вновь и вновь. Общественному мнению каждый раз впаривают один и тот же несвежий, протухший продукт, даже не заморачиваясь с красивой упаковкой. И общество хавает…

Впрочем, в этот раз в «дизайн упаковки» включили некий элемент новизны. Теперь и один из ключевых союзников Сирии — Россия — уже представляется как сила, способная устроить химическую атаку… аж в Британском королевстве! Правда, получается, что применила она такое «химоружие», которое и убить-то никого толком не может. Но западное общество «съело».

И вот уже девять стран требуют собрать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по поводу мифической химатаки в сирийской Думе, не пытаясь задаться элементарным вопросом: кому выгодно и зачем? Снова сирийскую армию и законное руководство этой страны пытаются представить в образе «слабоумных, но отважных», которые якобы хотят испортить успешную операцию против террористов и преступают «красную черту» в самое неподходящее время.

Однако, время для лжи как раз является самым подходящим. Незадолго до этого, в конце марта, президент США Дональд Трамп делал громкие заявления, выступая в штате Огайо. Он говорил, что американским войскам пора бы уже уйти из Сирии. Сокрушался, что много ресурсов, которые можно было бы потратить на развитие инфраструктурных проектов, сгорают в песках Ближнего Востока. Утверждал, что в скором времени этому будет положен конец.

Против данного заявления Трампа ополчились генералы Пентагона. Один из них, глава Центрального командования Вооруженными силами Джозеф Вотел, выступил в Институте мира (!) с воинственной речью о том, что присутствие американских военнослужащих необходимо для «борьбы с терроризмом». А затем и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время лекции в Университете Дьюка, повторила то же самое: участие США в сирийской войне необходимо. Возник неизбежный вопрос: мнение президента Дональда Трампа вообще имеет хоть какой-то вес в США?

Теперь, после распространения весьма и весьма мутной информации о применении хлора в сирийском городе Дума, находящемся под контролем непримиримых радикалов, Трамп больше не желает уходить из Сирии. В очередной раз назвав президента САР Башара Аль-Асада «зверем», он призывает к жесточайшим мерам против Дамаска. Утверждает, что разбомбить Сирию надо было еще в 2013 году (когда правительство ближневосточного государства еще не обратилось к России за содействием).
Итоги недели. Что ещё есть у «этих русских»?


Надо же, какое совпадение! Год назад, также в начале апреля, была аналогичная истерия по поводу химоружия, якобы примененного сирийской армией в населенном пункте Хан Шейхун. Этот вброс породил ракетную атаку против авиабазы «Шайрат».

Теперь ситуация весьма похожа на ту, годичной давности. Но доказательств о причастности сирийской армии к инциденту в Хан Шейхуне за этот год так и не было. Где объективное расследование? Где его результаты? Где неопровержимые факты, способные накрепко пригвоздить «кровавый сирийский режим» к позорному столбу?

Пока что у позорного столба стоят сами США. Те, кто устроил 7 апреля прошлого года ничем не спровоцированную агрессию против суверенного государства. Только силы современных СМИ способны превратить этот позорный столб в почетное место, а тех, кто стоит у него, представить как вещателей истины в последней инстанции. В то время как позорник продолжает вещать ложь. Опасную ложь, способную привести к тяжелейшим последствиям для всего мира.

И до последнего остается иррациональная вера в то, что до большой войны дело не дойдет…
Автор: Елена Громова

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