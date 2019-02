Чудом выжила: В Венесуэле оппозиционер наехал на автомобиле на журналистку проекта RT

Сообщается, что инцидент произошёл вчера на границе Колумбии и Венесуэлы. Представители венесуэльской оппозиции использовали там бронированные автомобили для прорыва полицейского кордона, отмечается на странице Redfish в Twitter.

Подобные действия сторонников Гуайдо привели к получению ранений и травм гражданскими лицами. Николь Крамм - одна из этих пострадавших.

Redfish заявляет, что его корреспондентка получила повреждение ноги, и подтверждает данное сообщение фотографией. Крамм, тем не менее, чувствует себя нормально и намерена продолжить работу.

The Venezuelan opposition members who rammed armoured vehicles into civilians on the Colombian border yesterday nearly killed Nicole Kramm - the lead camerawoman for redfish's work in #Venezuela. Her leg was injured but Nicole says she is ok and will continue working. pic.twitter.com/1FLBXR2CU5