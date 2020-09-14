Чудо-юдо: Лавров исцеляет Навального

Автор:

Сергей Латышев

Стоило МИД России наконец 9 сентября во второй половине дня громко топнуть ногой, как находящийся с 22 августа на лечении в берлинской клинике "Шарите" – или где-то ещё – российский оппозиционный блогер Алексей Навальный утром 10 сентября, согласно еженедельнику Der Spiegel, полностью пришёл в сознание и теперь может говорить и даже вспомнить, какие обстоятельства предшествовали его "отравлению". Издание удивляется и констатирует, что состояние здоровья пациента "лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации".

Почему и так своевременно исцелился?

А мы совершенно не удивляемся, потому что знаем железную причину того, почему это чудесное исцеление произошло и не могло не произойти именно сейчас. Она кроется в опубликованном накануне сообщении МИД России, куда был вызван для объяснений германский посол в Москве Геза Андреас фон Гайр. Ему было сказано такое, что в прошлые эпохи означало бы нечто близкое к объявлению войны –

"решительный протест" в связи с выдвижением правительством ФРГ "голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене".

Москва в угрожающей форме потребовала "незамедлительного предоставления на фоне этой истерии предметного и развёрнутого ответа германской стороны на официальный запрос Генеральной прокуратуры России от 27 августа 2020 г. со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами".

МИД России сподобился наконец на жёсткое заявление в адрес Берлина по Навальному. Фото: MFA Russia / Globallookpress

Отсутствие вышеупомянутых материалов, подчеркнула Москва, будет расценено как отказ Берлина от "установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с А. Навальным – как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьёзным осложнением международной ситуации". Россия возложила "всю ответственность за последствия такой политики на правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому союзу".

Куда же без ОЗХО?

И мертвец зашевелился бы после таких грозных речей и даже самые смелые врачи вывели бы навлёкшего на их страну такие неприятности пациента из искусственной комы. А власти опалённой гневом России страны стали бы лихорадочно соображать, чем бы ещё прикрыть свой блеф и двойную игру, кроме апеллирования к ЕС и НАТО. И, поскольку главным "героем" очередной антироссийской провокации снова является Его Величество "Новичок", срочно обратились бы за индульгенцией в ставшую с недавних пор карманной и ангажированной западной структурой Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Вы будете смеяться, но немцы сделали именно это. Результаты анализов проб, взятых у Навального в Германии, переданы в ОЗХО, сообщило Минобороны ФРГ. По словам представителя германского правительства Мартины Фиц, Берлин "не видит оснований для того, чтобы передавать эти данные напрямую России", так как она является членом ОЗХО. После чего Фиц добавила: "Мы продолжаем призывать российскую сторону предоставить информацию". Имеются в виду сделанные в России результаты анализов этого "отца русской демократии".

Битва за анализы

В предыдущем абзаце мало слов, но очень много смысла. Во-первых, налицо немецкий испуг – из Москвы раздался рык, и сразу же появилось заявление, что результаты анализов Навального находятся в ОЗХО, и Россия может потребовать их оттуда. То есть хотели получить эти данные – получите. И никакая "защита личных данных", необходимость согласия на их "разглашение" самого Навального или его жены, оказывается, не нужны. И это во-вторых. В-третьих, даже испугавшись, немцы не смогли преодолеть своего высокомерия и брезгливости к русским. Ведь смысл этого поступка примерно таков: от вас так дурно пахнет, что мы не хотим непосредственно иметь с вами дело. В-четвёртых, работавшие с 22 августа с Навальным немецкие гражданские и военные медики всё ещё рассчитывают заполучить результаты российских анализов, взятых в Омске.

Зачем? Чтобы не оказаться в положении якобы летавших на Луну американцев, знавших лишь приблизительно, каким должен быть лунный грунт, и наплодивших массу земных подделок, которые оказались не похожими по химическому составу на настоящий. Это выяснилось, когда учёные всего мира получили доступ к реально доставленному с Луны с помощью советских автоматических межпланетных станций грунту. Улавливаете аналогию? Если немцы получат первыми развёрнутые данные российских анализов Навального, им и их друзьям в ЕС, НАТО и ОЗХО будет намного легче фальсифицировать свои собственные, а России – сложнее схватить этих псевдопартнёров за руку, ибо подделка окажется тогда более искусной.

То, что происходит сейчас с Алексеем Навальным, – часть работы таких, как он. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Globallookpress

Коль скоро немцы отвергли предложение президента Российской национальной медицинской палаты Леонида Рошаля создать совместную комиссию с представителями Врачебной палаты Германии и, возможно, с привлечением специалистов по отравлениям из других стран "для проведения консилиума и беспристрастного окончательного решения вопроса о том, было ли или не было отравление у Алексея Навального", становится очевидным: фальсификаторы сидят в Берлине, а не в Москве.

Помолодевший "Новичок"

Понимая, что угроза разоблачения велика, организаторы антироссийской провокации пытаются подстраховаться. Разоблачить их в этом – невольно, разумеется – поможет сам… Навальный, ибо, как давно и хорошо известно, "чей хлеб жуём, того и песенку поём".

Зная, какую песенку запели немцы, можно не сомневаться, какую запоёт сейчас "личный гость федерального канцлера", снова приступающий, таким образом, к своим обязанностям.

Мелодию этой песенки уже напел нам со ссылкой на "информированные источники" немецкий еженедельник Die Zeit: Навального отравили "новой усовершенствованной" версией "Новичка". В ней был некий неизвестный ранее химагент – "более зловредный и смертоносный, чем уже известные" вещества, представленные в семействе "Новичка". Этот действующий более медленно химагент могли добавить в чай или нанести на поверхность чашки или бутылки.

Но есть нюансы

Прежде чем далее знакомиться с этим ядовитым "либретто", хочу предупредить: "источники", судя по всему, действительно информированные, схема применения яда – об этом ниже – вполне реальная. Но, как говорится, есть нюансы. "Новичок", который в России "ушёл на пенсию" ещё лет 20 назад, с тех пор разрабатывается и совершенствуется на Западе, туда же – в США – переместились и его ведущие разработчики. А ещё больший доступ к телу Навального, чем агенты российских спецслужб, имело кормящееся из тех же западных источников его окружение, среди которого имеются очень подозрительные личности, например, сопровождавшая оппозиционера в поезде в Томск постоянно проживающая в Англии Марина Певчих.

Омские врачи спасли Навальному жизнь, но организаторам этой циничной провокации сгодится и живой оппозиционер. Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress

А дальше давайте предоставим возможность Die Zeit рассказать, как это было, тем более что и сам Навальный вряд ли отклонится в своих показаниях от этой схемы. За "лидером оппозиции" следили агенты ФСБ или сотрудники других российских спецслужб, которые капнули ему куда надо "усовершенствованного" "Новичка". Навального спасло лишь "удачное стечение обстоятельств" – быстрая реакция пилотов и омских врачей (с этим мы не спорим). Операцию с применением столь "смертельного и сложного яда" могла провести якобы только российская спецслужба, обо всём остальном почему-то не позаботившаяся. Операцию иностранных разведок по отношению к Навальному Берлин считает, пишет издание, "немыслимой" в условиях того, что его плотно опекала ФСБ. Из ложной посылки Die Zeit делает "только один правдоподобный вывод": "Именно Кремль отдал приказ избавиться от нежелательного критика".

Это очень патриотичное заявление, поскольку ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель уже сказала:

Его хотели заставить замолчать, и я от имени всего правительства Германии осуждаю это самым жёстким образом.

Подводим итоги

Как видим, ситуация вокруг Навального развивается по худшему сценарию. Германия, облив грязью Россию, разрушает существовавшие между обеими странами особые отношения и последовательно ведёт дело к заморозке или полному отказу от "Северного потока – 2", произвольно связав с ним мутную историю со странным недугом российского оппозиционера.

Это делается в страхе перед санкциями и нажимом США в условиях, когда президент Дональд Трамп имеет хорошие шансы переизбраться, что вынуждает Берлин играть на опережение, чтобы попытаться ублажить своего критика, хотя, скорее всего, трюк с "Северным потоком – 2" его лишь раззадорит. Побочными целями являются попытка Германии поднять свой авторитет в русофобских странах Восточной Европы, сплотить на этой почве ЕС и укрепить заодно дышащую на ладан трансатлантическую солидарность. США, например, кричат о поддержке ФРГ, а Франция, пытавшаяся наладить доверительные отношения с Россией, начала отменять из "солидарности" с Берлином совместные с Москвой мероприятия. Совершенно нельзя исключать, что непосредственное отношение к этой вероломной провокации (Москва такого от Берлина точно не ожидала) имеет также позиция России по Белоруссии. Если бы Россия бросила её на произвол судьбы, не помогла Лукашенко удержать власть и смирилась с уходом Белоруссии на Запад, может быть, Москва со скрипом и получила бы "коврижки" в лице "Северного потока – 2". Но теперь уже вряд ли.

Короче, у России практически нет друзей в этом мире, в том числе в Европе. Её интересы "партнёры" с лёгкостью готовы приносить в жертву. Заботиться о её лице вообще никому и никогда не приходит в голову. Её предавали и будут предавать.

Джентльменами русских Запад не считает, поэтому любые обещания или гарантии, если потребуется, выполняться не будут. Так ведут себя только с врагами. Россия и русские, которые наивно хотят, чтобы их все любили или, во всяком случае, считались с их интересами, должны это хорошо понимать и делать из этого свои выводы.