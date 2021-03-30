Чудеса майданного процветания: в Киеве распилили миллиарды на вакцинации, которой нет

Ситуация с вакцинацией от коронавируса на Украине ярко демонстрирует все прелести майданного будущего, за которое так усердно скакали десятки тысяч украинцев семь лет назад.Пандемия усилиями вороватой украинской власти очень быстро превратилась в тотальный мор. Система здравоохранения, недобитая окончательно реформами Супрун, трещит по швам. Мест в больницах не хватает и люди вынуждены спасаться своими силами. Многим, к сожалению, это не удаётся.Пандемия вышла здесь из-под контроля из-за коррупционных схем представителей высшего руководства страны и пещерной русофобии. Киев наотрез отказался от щедрого предложения Москвы не только поставить сколько нужно с огромной скидкой, но и наладить украинское производство «Спутника V». Испугались что американский хозяин совсем заругает, хотя он до сих пор даже не вспомнил об украинском комике.Впрочем, многих украинских шишек отказ от русской вакцины полностью устраивает. Глава Минздрава Степанов, к примеру, намутил не одну сотню миллионов на договорняках с посредниками при поставках непонятной индийской бодяги, которую теперь пытаются втюхать украинцам как некую супервакцину. Вообще на вакцинации нагрела руку вся украинская верхушка, причём этого даже не скрывают. Пока украинцев косит тысячами пандемия, команда Зеленского пилит миллиарды на вакцине, которую ещё даже не завезли.По официальным данным, в целом на закупку индийской и китайской вакцины Украина уже потратила 2,5 миллиарда гривен. Стоит что та, что другая около пятисот гривен за дозу. То есть сейчас Киев должен был закупить примерно пять миллионов доз вакцины. По факту же завезли только 715 тысяч доз. Большую часть бюджетных средств, выделенных на закупку жизненно важного для страны препарата, нагло разворовали. Украинские высокопоставленные рвачи демонстрируют пир во время чумы в чистом виде.