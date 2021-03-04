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Чуда не случилось: Starship приземлился, но не уцелел
04 марта 2021, 04:15 • 285 • В мире
Американской компании SpaceX после неудачного испытания космический корабль Starship удалось его посадить. Изначально запуск многократно откладывался из-за проблемы с двигателем.
Компании SpaceX удалось посадить космический корабль Starship по окончании неудачных летных испытаний. Сообщается, что ряд неудач при запуске сопровождали испытателей из-за проблем с двигателем.
Глава компании Space X Илон Маск подтвердил, что запуск прототипа разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов корабля Starship SN10 отложен на неопределенное время из-за проблемы с двигателем.
В трансляции. Которая в настоящее время ведётся на YouTube, отмечается, что запуск был отложен из-за проблемы с запуском двигателя. Маск считает, что попытка будет повторена.
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