Чуда не произошло: Беспрецедентная операция в Испании по спасению двухлетнего мальчика закончилась трагично

В Испании нашли двухлетнего Хулена, который упал в колодец 13 января. СМИ Малаги пишу: "Чуда не произошло". Для поисков мальчика была организована беспрецедентная спасательная операция

В Испании нашли двухлетнего мальчика, упавшего в технический колодец двенадцать дней назад.

По данным Pais, Спасатели обнаружили тело в субботу около 01.25 по местному времени (03.25 мск).

Маленький Хулен Розелло 13 января упал технический колодец, шириной всего 25 сантиметров.

В провинции Малага началась беспрецедентная спасательная операция с многочисленными взрывными работами под землей.

Вся страна следила за ходом поисков. 300 спасателей были подключены к операции. Вся Испания надеялась на чудо, которое так и не произошло.

Для семьи мальчика, это вторая огромная потеря: в прошлом году их старший сын умер в возрасте трех лет.