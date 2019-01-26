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Чуда не произошло: Беспрецедентная операция в Испании по спасению двухлетнего мальчика закончилась трагично

26 января 2019, 09:24  •  391 • В мире
В Испании нашли двухлетнего Хулена, который упал в колодец 13 января. СМИ Малаги пишу: "Чуда не произошло". Для поисков мальчика была организована беспрецедентная спасательная операция
В Испании нашли двухлетнего мальчика, упавшего в технический колодец двенадцать дней назад.
По данным Pais, Спасатели обнаружили тело в субботу около 01.25 по местному времени (03.25 мск).
Маленький Хулен Розелло 13 января упал технический колодец, шириной всего 25 сантиметров.
В провинции Малага началась беспрецедентная спасательная операция с многочисленными взрывными работами под землей.
Вся страна следила за ходом поисков. 300 спасателей были подключены к операции. Вся Испания надеялась на чудо, которое так и не произошло.
Для семьи мальчика, это вторая огромная потеря: в прошлом году их старший сын умер в возрасте трех лет.

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