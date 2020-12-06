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Чубайсу не стыдно, но он точно знает о распиле: Михеев откровенно высказался о грабеже

06 декабря 2020, 20:55  •  108 • Политика
Сергей Михеев в эфире Царьграда откровенно высказался о грабеже, за которым стоял Анатолий Чубайс. Политолог уверен в том, что экс-глава Роснано был осведомлён о распилах экономики страны, но не стыдился за содеянное.
Политолог Сергей Михеев в эфире программы "Михеев. Итоги" на телеканале Царьград прокомментировал решение о снятии Анатолия Чубайса с поста главы корпорации "Роснано". По мнению эксперта, Чубайс ничего не умеет, он может только разрушать.
Не исключено, что если поручить экс-главе Роснано управление Арктикой, то и этот регион "эффективный топ-менеджер" умудрится приватизировать и продать своим знакомым.
"Никаких уникальных ноу-хау у Чубайса нет. Чем бы он ни занимался, он всё разрушает, не создаёт", - пояснил Михеев.
Идеальным примером являются итоги работы Роснано. Несмотря на громогласные заявления о прорывных свершениях, реального результата от инвестиций в нанотехнологии никто так и не увидел.
"Такие маленькие, что их не видно", - мрачно пошутил политолог.
Корпорация хвалилась и запуском многочисленных стартапов, но "овеществлённого" результата их работы также никто не увидел. Речь идёт именно о конкретной продукции и технологиях, которые бы вошли в быт граждан или использовались в армии или науке. На контрасте выхлоп от европейских, американских и китайских инвестиций оказался куда более материальным, и на плоды работы можно легко указать.
Главным ноу-хау Анатолия Чубайса стала аннигиляция всего, к чему он прикасается.
"Он - главный аннигилятор. Что-то есть? Он это аннигилировал!" - добавил Михеев.
Единственным достижением топ-менеджера стал распил советской экономики. Речь идёт о залоговых акционах и приватизационных ваучерах. Михеев уверен в том, что команда Чубайса уже тогда знала, что речь идёт об обмане огромного количества людей, который активно рекламировали либеральные СМИ.
"Они рассказывали про то, как хорошо станет жить. Хотя изначально все (авторы схемы) понимали, что это обман", - добавил политолог.
Чубайс от этого позора так и не смог отмыться. Однако ему не стыдно за содеянное. Это доказывает выступление перед сотрудниками Роснано. Люди, которым ни за что не стыдно, должны вызывать подозрение, ибо нормальному человеку есть за что извиняться.

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