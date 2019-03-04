Чубайсовы олигархи вышли из доверия: народ рассудил, кто в России самый влиятельный - опрос

Недавний опрос "Левада-центра" показал, что Чубайсовы олигархи, за которых не так давно вступался глава "Роснано", обвиняя людей в неблагодарности к ним, вышли из доверия в нашей стране. Согласно результатам опроса, по которому народ рассудил, кто в России самый влиятельный, степень влиятельности олигархов и банкиров снизилась за два года с 3,7 до 3,6 балла. А в топе лидеров остаются президент РФ Владимир Путин, армия и ФСБ.

Как ни вступался глава "Роснано" не так давно за бизнесменов, вышедших из эпохи 1990-х, как ни упрекал народ России за "неблагодарность" к ним, Чубайсовы олигархи вышли из доверия в нашей стране. Это отчетливо показали результаты недавнего опроса "Левада-центра".

Напомним, в декабре прошлого года, в ходе Общероссийского гражданского форума - одной из самых крупных либеральных площадок, глава "Роснано" заявил, что именно крупный бизнес должен вновь стать "драйвером изменений" в нашей стране.

"Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, - заявил тогда Чубайс. - Оно вообще за 25 лет даже не удосужилось сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране".

Согласно результатам опроса, по которому народ рассудил, кто в России самый влиятельный, в этом плане доля олигархов и банкиров снизилась за два года с 3,7 до 3,6 балла.

К слову, правительству в нашей стране тоже меньше народного доверия. Падение за два года составило 0,2 балла (с 3,8 до 3,6).

Зато безусловными лидерами рейтинга, как и два года назад, остаются президент РФ Владимир Путин с результатом в 4,2 балла, российская армия (4,1 балла) и ФСБ (3,8 балла).

Результаты опроса "Левада-центра" приводит РБК.