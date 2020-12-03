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Чубайса с песней выпроводили с поста главы "Роснано"

03 декабря 2020, 23:15  •  53 • Политика
В "Роснано" проводили Чубайса клипом на песню "Есть только миг". В Сети выразили мнение, что такой фигуре больше бы подошла песня "Мурка" или "Еду в Магадан".
В "Роснано" устроили прощание с отправленным в отставку главой госкорпорации Анатолием Чубайсом под песню "Есть только миг" композитора Александра Зацепина. Соответствующее видео опубликовано на странице "Роснано" в соцсети "ВКонтакте".
Ролик представляет собой нарезку кадров с выступлений Чубайса, которые перемежаются кадрами и снимками с различных дочерних предприятий "Роснано". На фоне звучит песня Зацепина "Есть только миг".
Под "Мурку" его провожать надо было, - комментирует в "Яндекс.Новости" Артур Балицкий.
Под песню группы "Ленинград". Позабористее, - предлагает rzef.
Еду в Магадан лучше, - считает Михаил Черничкин.
Также многие комментаторы высказали мнение, что Чубайса следовало бы отправить не в отставку, а под суд, учитывая всё, что он натворил за последние годы. Тем не менее в целом люди позитивно оценили уход этой скандальной фигуры из госструктур.
Напомним, что в четверг, 3 ноября, правительство России официально утвердило новым главой "Роснано" председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. Днём ранее о соответствующем назначении объявил президент России Владимир Путин.

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