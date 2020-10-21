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Чубайса "ссылают"? Отставку главы Роснано просчитал политолог

21 октября 2020, 19:15  •  120 • Политика
Возможную отставку главы Роснано просчитал политолог Александр Асафов. Ранее появились сведения, что Анатолия Чубайса "ссылают" в Арктику, перебрасывая на другой фронт работы. Эксперт заметил, что не видит в этой ситуации поводов для выстраивания всевозможных конспирологических теорий.
Журналист, политолог Александр Асафов прокомментировал возможный уход главы Роснано Анатолия Чубайса из госкорпорации. Своё мнение он высказал в комментарии для канала Царьград.
Ранее источники РБК сообщили, что в настоящее время ведутся разговоры об уходе руководителя Роснано с поста. По данным собеседников агентства, ему предложили "заняться с Арктикой".
Сам Чубайс, однако, неоднозначно прокомментировал данные сообщения на своей странице в Facebook. Он заметил, что его любовь к Русскому Северу и катанию по бездорожью в тундре - не повод для подобного назначения.
Асафов считает, что возможный уход главы Роснано либо его переброска на другой фронт работы не является результатом противостояния групп влияния внутри политических элит, одни из которых теряют мощности, а другие - приобретают.
Я, честно говоря, не разделяю подобной позиции. Мне кажется, что подобные назначения и перестановки чаще всего связаны с необходимостью усиления того или иного направления. Я думаю, что пока без дополнительной информации общий вывод можно сделать следующий: в Роснано все задачи выполнены, а на нашем перспективном направлении, которым является Арктика, требуются дополнительные усилия, где компетенции Анатолия Борисовича Чубайса могут пригодиться. Поэтому могло быть принято такое решение, - предположил собеседник Царьграда.
Он добавил, что не видит в этой ситуации поводов для выстраивания всевозможных конспирологических теорий.
Сейчас будут делать далеко идущие выводы, говорить об ослаблении или, наоборот, усилении зампреда кабмина Юрия Трутнева, об ослаблении или усилении министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, о появлении в процессе новых игроков, усилении вызовов со стороны наших зарубежных партнёров - стран Скандинавии и США, которые претендуют на Арктику. Но я считаю, что всё это домыслы. Просто это действительно наше перспективное направление, где требуются опыт и компетенции, которые у Чубайса есть, при всём к нему неоднозначном отношении, - подытожил Асафов.

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