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Чубайса "ссылают"? Отставку главы Роснано просчитал политолог
21 октября 2020, 19:15 • 120 • Политика
Возможную отставку главы Роснано просчитал политолог Александр Асафов. Ранее появились сведения, что Анатолия Чубайса "ссылают" в Арктику, перебрасывая на другой фронт работы. Эксперт заметил, что не видит в этой ситуации поводов для выстраивания всевозможных конспирологических теорий.
Журналист, политолог Александр Асафов прокомментировал возможный уход главы Роснано Анатолия Чубайса из госкорпорации. Своё мнение он высказал в комментарии для канала Царьград.
Ранее источники РБК сообщили, что в настоящее время ведутся разговоры об уходе руководителя Роснано с поста. По данным собеседников агентства, ему предложили "заняться с Арктикой".
Сам Чубайс, однако, неоднозначно прокомментировал данные сообщения на своей странице в Facebook. Он заметил, что его любовь к Русскому Северу и катанию по бездорожью в тундре - не повод для подобного назначения.
Асафов считает, что возможный уход главы Роснано либо его переброска на другой фронт работы не является результатом противостояния групп влияния внутри политических элит, одни из которых теряют мощности, а другие - приобретают.
Он добавил, что не видит в этой ситуации поводов для выстраивания всевозможных конспирологических теорий.
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