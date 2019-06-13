Чубайса обвинили в подготовке госпереворота в России с помощью "большой лжи"

Экономист Михаил Делягин в беседе с Царьградом прокомментировал инициативу главы "Роснано" Анатолия Чубайса о введении в России нового налога - так называемого углеродного. Как пояснил Чубайс, это необходимо сделать, чтобы не перехитрить Европу и не ограничить себе экспорт. Ставки налога для начала могут быть символическими, а затем должны вырасти, полагает глава "Роснано".

Михаил Делягин настаивает, что Чубайс "придумал новую схему грабежа и разрушения России".

"Все разговоры о том, что углеродный налог будет способствовать повышению экологичности экономики, - это одна большая ложь. Точно такая же ложь, как прежние заявления Чубайса. Сначала о том, что реформа электроэнергетики будет способствовать снижению тарифов. А потом заявления его пропагандистов о том, что повышение тарифов, которое было результатом, причём запланированным результатом реформы электроэнергетики, приведёт к повышению эффективности производства", - заявил экономист.

Повышать эффективность производства или повышать его экологичность можно, если у вас есть значительный инвестиционный ресурс, напомнил Делягин. Кроме того, он добавил, что, действительно, сравнение с Европой у Чубайса не случайно. Он хочет повторить опыт Франции, где "зелёный налог" вывел людей на улицы. Это, по словам Делягина, план Чубайса "вернуть себе власть".

"Ненависть либералов к Путину вызвана тем, что до Путина при Ельцине они контролировали всю российскую экономику, вернее - всё российское общество, все сферы жизни. А сейчас они контролируют только социально-экономическую сферу полностью, - сказал Делягин, относя к либералам и Чубайса. - Они хотят вернуть себе всю полноту власти, у них уже идёт отчаянная борьба будущих Порошенок и будущих Зеленских, людей, которые себя таковыми мыслят, но это клановые разборки. Как же сделать так, чтобы люди снесли власть? Вот они провели пенсионную реформу, вот они повысили НДС, вот они осуществили налоговый манёвр, в результате которого, с одной стороны, цены на бензин резко выросли, а с другой стороны, все нефтеперерабатывающие заводы России оказались убыточны. Все без исключения. Но нужно продолжать наступление, нужно развивать наступление, нужно, что называется, добивать Россию, пока она не очухалась. И Чубайс предлагает следующий шаг. Он посмотрел на опыт Франции, где введение зелёного налога, удорожание повседневной жизни людей способствовало тому, что на улицы вышли "жёлтые жилеты", их экономические требования очень быстро переросли в политические. Так давайте сделаем, как во Франции, думает Анатолий Борисович Чубайс. Если во Франции зелёный налог способствовал таким массовым выступлениям, так давайте и в России тоже введём зелёный налог, чтобы у нас были настоящие выступления, а не жалкая Болотная площадь в сто тысяч человек. Вот и вся логика, как я понимаю".