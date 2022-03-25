Чубайса обвинили в национальной измене: Намёк Путина разъяснил политолог

Анатолия Чубайса обвинили в национальной измене. Политолог Георгий Фёдоров разъяснил намёк Путина, который ранее указывал, что в 1990-е годы рядом с одиозным политиком действовали кадровые работники ЦРУ.

Экономический обозреватель канала Царьград Юрий Пронько заметил в эфире программы "Сухой остаток", что отставка экс-спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса и его выезд из России стали эпохальными событиями для нашей страны.

Он назвал бывшего руководителя "Роснано" "аферистом десятилетия", деятельность которого обернулась для граждан массой лишений. Достаточно вспомнить его наиболее масштабную аферу.

Речь, безусловно, о приватизации, которая, по сути, превратилась в разграбление имущества государства, подчеркнул ведущий "Первого русского". Апофеозом работы Чубайса в 1990-е годы можно считать его ваучеры, в обмен на которые он сулил каждому жителя по два автомобиля "Волга".

Политолог Георгий Фёдоров в комментарии для Царьграда вспомнил одно из заявлений президента России Владимира Путина по поводу данного оптимизатора.

Так, глава государства указывал, что в конце XX века рядом с Чубайсом действовали кадровые работники ЦРУ. Таким образом, нельзя исключать, что эти люди передавали ему поручения из США.