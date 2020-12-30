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Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт поделился инсайдом
30 декабря 2020, 02:15 • 98 • Политика
После Нового года в России откроют уголовные дела по институтам развития, поделился инсайдом политэксперт Марат Баширов. А как известно, институты развития - вотчина Чубайса и Шувалова.
По информации политэксперта Марата Баширова, после Нового года в России начнут открывать уголовные дела, связанные с институтами развития. Такая информация появилась в Telegram-канале аналитика.
О сокращении сразу восьми институтов развития стало известно ближе к концу ноября этого года. В рамках реформы планируется переподчинить ведомства правительству и сократить ненужные и дублирующие функции. Однако, как оказалось, это ещё не всё.
- пишет политэксперт Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".
Это довольно неприятная новость для главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и экс-руководителя Роснано Анатолия Чубайса, чьи имена тесно связаны с темой институтов развития. Даже если не пострадают они лично, неприятности могут возникнуть у их людей в организации.
Фото: скриншот Telegram-канала "Политджойстик"
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