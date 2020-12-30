Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт поделился инсайдом

По информации политэксперта Марата Баширова, после Нового года в России начнут открывать уголовные дела, связанные с институтами развития. Такая информация появилась в Telegram-канале аналитика.

О сокращении сразу восьми институтов развития стало известно ближе к концу ноября этого года. В рамках реформы планируется переподчинить ведомства правительству и сократить ненужные и дублирующие функции. Однако, как оказалось, это ещё не всё.

После НГ начнут распаковывать дела по институтам развития,

- пишет политэксперт Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик".

Это довольно неприятная новость для главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и экс-руководителя Роснано Анатолия Чубайса, чьи имена тесно связаны с темой институтов развития. Даже если не пострадают они лично, неприятности могут возникнуть у их людей в организации.

Фото: скриншот Telegram-канала "Политджойстик"