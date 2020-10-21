Чубайса - в Арктику: Источники заявили о готовящемся уходе главы Роснано. Чиновник сделал признание

Источник РБК сообщил о том, что российское правительство обсуждает варианты реформы институтов развития. Один из сценариев предусматривает передачу координации институтов, включая Роснано и "Сколково" в ВЭБ.РФ. Но окончательного решения пока ещё нет.

Вместе с тем источники сообщают и о возможном уходе главы Роснано Анатолия Чубайса. В частности, два собеседника утверждают, что тому якобы предложили "заняться Арктикой".

Однако никаких подробностей по этому поводу инсайдеры не сообщают.

Сам Чубайс у себя в Facebook отреагировал признанием. Цитату передают РИА ФАН:

"Я, конечно, очень люблю Русский Север, - заявил глава Роснано, - но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики".

Зато в самой компании с юмором отнеслись к идее отправить Чубайса заниматься Арктикой.

"Чубайсу, конечно, нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит", - уточнили в пресс-службе Роснано.