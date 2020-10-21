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Чубайса - в Арктику: Источники заявили о готовящемся уходе главы Роснано. Чиновник сделал признание

21 октября 2020, 17:25  •  70 • Политика
Сразу несколько источников сообщили о том, что Анатолий Чубайс может покинуть пост главы Роснано. Ему якобы предложили "заняться Арктикой". Сам чиновник сделал признание о том, что гоняет по тундре.
Источник РБК сообщил о том, что российское правительство обсуждает варианты реформы институтов развития. Один из сценариев предусматривает передачу координации институтов, включая Роснано и "Сколково" в ВЭБ.РФ. Но окончательного решения пока ещё нет.
Вместе с тем источники сообщают и о возможном уходе главы Роснано Анатолия Чубайса. В частности, два собеседника утверждают, что тому якобы предложили "заняться Арктикой".
Однако никаких подробностей по этому поводу инсайдеры не сообщают.
Сам Чубайс у себя в Facebook отреагировал признанием. Цитату передают РИА ФАН:
"Я, конечно, очень люблю Русский Север, - заявил глава Роснано, - но то, что я в тундре гоняю по бездорожью, вовсе не повод назначать меня начальником Арктики".
Зато в самой компании с юмором отнеслись к идее отправить Чубайса заниматься Арктикой.
"Чубайсу, конечно, нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит", - уточнили в пресс-службе Роснано.

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