Чубайс выдвинул требования России. Пронько перевёл заявление о перевороте

Спецпредставитель президента Анатолий Чубайс заявил, что Россия будет развиваться только в том случае, если встанет на "зелёный путь". Телеведущий Царьграда прокомментировал такое заявление.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс сказал, что бизнесу необходимо присоединиться к проекту, который разрабатывает правительство. А именно - к национальной климатической стратегии. Об этом он заявил на международном саммите Net Zero.

Он сказал, что правительство России уже начало формирование этой стратегии.

"А теперь слово за бизнесом, поскольку правительство не может действовать в безвоздушном пространстве", - сказал Чубайс.

Он сказал, что для того, чтобы повысить бюджетникам зарплаты, пенсионерам - пенсии, а влияние России в мире росло, нужно идти только по одному пути - "зелёному".

Телеведущий Царьграда Юрий Пронько задался вопросом о том, что сделал сам Чубайс, чтобы не допустить такой ситуации. Он уверен, что такие призывы приведут к "перестройке 2.0", и в таком случае Россию ждёт катастрофа.

"Ведь все последние 30 лет они были во власти, около власти, сами были властью. Сейчас они говорят о рисках и опасностях. Однако ни один из либеральной тусовки не признал ранее допущенных ошибок. Более того, вновь призывают к приватизации, к масштабному переделу собственности, к тому, чтобы забрать лакомые активы отечественной экономики", - считает Пронько.