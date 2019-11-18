Чубайс увидел чудо, а после услышал "голос Мордора"

Философ и социолог Игорь Чубайс на личной странице в Facebook высказался о передаче Киеву украинских кораблей, которые участвовали в керченской провокации. Высказался в понятном для себя ключе. Игорь Чубайс - брат главы "Роснано" Анатолия Чубайса привычно играет роль критика российской власти.

"ЧУДО, с ленты новостей - Россия действительно отдала Украине задержанные в Керченском проливе корабли. До этого - переданы украинские моряки и другие задержанные... А ведь Кремль отступает только в самой, самой критической для него ситуации, - пишет спикер. - ПОЧЕМУ отдали? Видимо, прижали санкции. Даже военное производство останавливается и топчется на месте... Экономика в глубочайшем кризисе... Есть другие версии?"

Самое смешное, что Игорь Чубайс не может не знать, что украинские корабли передать Киеву предлагали с самого начала. А после того как украинские моряки, нарушившие законы России, отправились на Украину в рамках большого обмена, было совершенно ясно: следом отправятся и корабли. К слову они уже год не на ходу, и сейчас даже не плыли самостоятельно, а двигались на буксире. Но Чубайс, вероятно, как профессионал в социологии знает, как подать информацию именно своим подписчикам. С другой стороны, на сторонних страницах в Сети к нему относятся иронично. Так, Игорю Чубайсу, увидевшему чудо, пришлось услышать и "голос Мордора" - в блоге с одноимённым названием написали: "Игорь увидел ЧУДО!" Тем самым запустив шквал комментариев.

"Чудо было бы, если бы с этими корытами хохлам отдали бы Чубайса но, увы, чудес не бывает, а жаль : (((", - написал von☭Schlosser @vonSchlosser.

"Куда уж критичнее-то кормить этих сугсов, сторожить их плавучий хлам. Кому это нафик надо?" - добавил Ядерный Абздольц @NuclearPipez.

"Там, где Чубайсы, "там чудеса, там леший бродит..." - продолжил Алексей Викторович Сивяков @DU8AhOtUe3RBysQ.

"Последний шанс для спасения отдал Кремль - на данных кораблях в Северную Корею можно было бы уйти, а без них..." - продолжает хохму igorsaveliev @igor301272.