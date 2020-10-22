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Чубайс уходит? "Ну, пора уже": Главе Роснано пообещали новое место "при дворе"
22 октября 2020, 01:40 • 50 • Политика
Политический обозреватель RT Александр Гурнов отреагировал на возможный уход Анатолия Чубайса из Роснано следующим образом: "Ну, пора уже". Эксперт, впрочем, предположил, что главе госкорпорации вскоре достанется новое место "при дворе". Однако существует и менее благоприятный для него сценарий.
Политический обозреватель RT Александр Гурнов в беседе с корреспондентом канала Царьград предположил, куда может уйти или куда, возможно, уже перекинули Анатолия Чубайса после его вероятного ухода с должности руководителя Роснано.
Ранее издание The Bell, ссылаясь на собственный источник, написало, что глава госкорпорации обратился с просьбой об отставке лично к президенту РФ Владимиру Путину. Утверждалось, что данный разговор состоялся "не так давно".
Гурнов отреагировал на эту новость следующим образом: "Ну, пора уже". Он иронично намекнул, что Чубайс, к сожалению, мало чего достиг на своём посту.
Он предположил, что руководителя Роснано, скорее всего, может ожидать "горизонтальное передвижение" по службе.
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