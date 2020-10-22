Чубайс уходит? "Ну, пора уже": Главе Роснано пообещали новое место "при дворе"

Политический обозреватель RT Александр Гурнов в беседе с корреспондентом канала Царьград предположил, куда может уйти или куда, возможно, уже перекинули Анатолия Чубайса после его вероятного ухода с должности руководителя Роснано.

Ранее издание The Bell, ссылаясь на собственный источник, написало, что глава госкорпорации обратился с просьбой об отставке лично к президенту РФ Владимиру Путину. Утверждалось, что данный разговор состоялся "не так давно".

Гурнов отреагировал на эту новость следующим образом: "Ну, пора уже". Он иронично намекнул, что Чубайс, к сожалению, мало чего достиг на своём посту.

Я думаю, что ему так и не удалось изготовить микроскоп, через который была бы видна его продукция, - заметил собеседник Царьграда.

Он предположил, что руководителя Роснано, скорее всего, может ожидать "горизонтальное передвижение" по службе.