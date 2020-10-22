Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требую...
Главная / Политика

Чубайс уходит? "Ну, пора уже": Главе Роснано пообещали новое место "при дворе"

22 октября 2020, 01:40  •  50 • Политика
Политический обозреватель RT Александр Гурнов отреагировал на возможный уход Анатолия Чубайса из Роснано следующим образом: "Ну, пора уже". Эксперт, впрочем, предположил, что главе госкорпорации вскоре достанется новое место "при дворе". Однако существует и менее благоприятный для него сценарий.
Политический обозреватель RT Александр Гурнов в беседе с корреспондентом канала Царьград предположил, куда может уйти или куда, возможно, уже перекинули Анатолия Чубайса после его вероятного ухода с должности руководителя Роснано.
Ранее издание The Bell, ссылаясь на собственный источник, написало, что глава госкорпорации обратился с просьбой об отставке лично к президенту РФ Владимиру Путину. Утверждалось, что данный разговор состоялся "не так давно".
Гурнов отреагировал на эту новость следующим образом: "Ну, пора уже". Он иронично намекнул, что Чубайс, к сожалению, мало чего достиг на своём посту.
Я думаю, что ему так и не удалось изготовить микроскоп, через который была бы видна его продукция, - заметил собеседник Царьграда.
Он предположил, что руководителя Роснано, скорее всего, может ожидать "горизонтальное передвижение" по службе.
Он умён. Он "царедворен". Мне кажется, у него неплохая репутация в Кремле. Во всяком случае, президента он не раздражает. Поэтому либо ему нашли какое-то другое применение, где он просто будет более полезен. Потому что Роснано - это определённая ссылка, аккумулирование денежных потоков, непонятно на что. Либо его просто хотят отодвинуть куда-то в стороночку, еще немножечко подальше, - подчеркнул Гурнов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
21 октября 2020, 22:00
Раскрыт главный успех Тихановской и оппозиции
21 октября 2020, 22:55
Пашинян хотел войны, но прогадал: очередную мольбу к России увидели в заявлении Армении
21 октября 2020, 22:55
Путин лично развеял главный фейк о Никите Михалкове и выпил с ним среди рабочего дня
21 октября 2020, 22:55
CNN купился на макеты "Буревестника"? В арктической сенсации заподозрили фальшь
21 октября 2020, 22:00
Кремль рассматривает отношения с Западом как холодную войну - СМИ
21 октября 2020, 22:55
"Могущественная тайная сила" и отставка Чубайса: Квачков словами Соловья объяснил "обманку"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 октября 2020, 22:55
Пашинян хотел войны, но прогадал: очередную мольбу к России увидели в заявлении Армен...
21 октября 2020, 22:55
Путин лично развеял главный фейк о Никите Михалкове и выпил с ним среди рабочего дня
21 октября 2020, 22:55
Немцы увидели мрачное предзнаменование в смерти учителя: "Меркель наводнила стра...
21 октября 2020, 22:55
CNN купился на макеты "Буревестника"? В арктической сенсации заподозрили фа...
21 октября 2020, 22:55
"Могущественная тайная сила" и отставка Чубайса: Квачков словами Соловья об...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2020, 09:10
Почему Лавров пообещал прекратить общение с европейскими лидерами
20 октября 2020, 15:45
Соскин: Война с Россией неизбежна
19 октября 2020, 17:45
Есть единственно доказанный факт по МН17. И с Россией он не связан: Немцы требуют рассекречивания
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
18 октября 2020, 13:20
"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, которое лучше не смотреть
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
17 октября 2020, 20:45
Кризис-2020 ещё не финал. В Кремле готовят громоотводы: Сделано новое пророчество о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.