Чубайс-старший сбежал из студии Радио «КП» во время спора о возвращении Донбасса в состав Украины

Никогда еще программа «Радиорубка» на радио «Комсомольская правда» не была такой лаконичной. Пока украинская армия топталась на месте и оттягивала момент развода войск на Донбассе, в студии «КП» спорили о том, стоит ли ДНР и ЛНР возвращаться в состав Незалежной. Оппоненты подобрались боевые — экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков и старший брат гендира «Роснано» - философ Игорь Чубайс.

Игорь Ч. ратовал за возвращение ДНР под крыло Украины, Игорь С., соответственно, настаивал на том, что Донбасс — самостоятельное государство. И вдруг Игорь Ч. резво заявил:

- Донбасс де юре является частью Украины. А с убийцей Стрелковым я не буду сидеть за одним столом…. Слава Украине!

После этого Чубайс сломя голову понесся в темную дождливую Москву. А вахту спорщика за Игоря Борисовича пришлось держать политику Леониду Гозману. Пусть и по телефону:

- Я думаю, неизбежно то, что Донбасс вернется в состав Украины. Это неизбежно вне зависимости от того, чего хочу я, чего хочет Игорь Гиркин (настоящая фамилия Стрелкова - прим. ред.). Это совершенно точно. Вопрос лишь в том, как вернется Донбасс. Удастся ли украинскому руководству сделать так, чтобы это была не раковая опухоль, а чтобы переход произошел нормально. И для этого понадобится высокий уровень компетенции и тактичности от украинского руководства. Я надеюсь, что они с этим справятся. И еще одна важная вещь. Необходимым условием мирного урегулирования конфликта должен стать суд над военными преступниками. Например, над тем же Гиркиным-Стрелковым. И суд этот должен пройти не в Гааге и даже не в Киеве. Он должен состояться в России.

Гиркин-Стрелков был менее экспрессивен, чем его оппоненты, но гораздо более убедителен:

- Донбасс пытаются запихнуть обратно в Украину. Но это возвращение рано или поздно обернется геноцидом. А также сотнями тысяч беженцев, которые побегут из ДНР на территорию России. Больше им бежать некуда. А тех, кто останется, будут ждать репрессии. Поэтому никаких формул Штайнмайера быть не должно.

Что показательно, со Стрелковым согласилось большинство слушателей. 82 процента аудитории проголосовало за то, что Донецк и Луганск должны оставаться самостоятельными республиками.

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