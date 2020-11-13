Чубайс снова вспомнил о "дохлой лошади" и получил ответ: "Что же это происходит-то, да вы гляньте!"

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс призвал власти активнее перестраивать российскую экономику, чтобы не оказаться на обочине, когда углеводороды утратят свою ценность. По его словам, наша нефтяная "лошадь ещё не сдохла", но рано или поздно это может произойти.

Такое заявление топ-менеджер сделал, выступая на международном корпоративном форуме "Горизонты", отметив, что на сегодняшний день Россия действительно зависит от нефти и газа - теплоэнергетический комплекс составляет 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта. Конец нефтегазовой эпохи будет означать для России потерю 20% ВВП, добавил спикер, напомнив уже известную свою фразу:

"Как в известной ковбойской поговорке: "Если лошадь сдохла, то с неё лучше слезть". Вот сдохла она или ещё не сдохла? Она, конечно, ещё не сдохла, но мне кажется, что здесь придётся делать поворот".

Надо сказать, что тезис Чубайса не нов. Он и ранее говорил о "дохлой лошади" применительно к зависимости России от нефти и газа. Но... в прошлый свой заход (тезис прозвучал в конце мая) Чубайс получил отповедь. Сказанное в эфире программы "Царьград. Главное" обсуждали учредитель "Первого русского" Константин Малофеев и ведущий нашего канала Юрий Пронько. Последний, оценивая реплику, сказал: "Чуть ли не поэтом стал. Какую мысль он этим хочет донести?"

На это учредитель Царьграда Константин Малофеев, комментируя сказанное Чубайсом, заявил, что ему на ум приходит иное поэтичное сравнение, а именно - фразеологизм про крокодиловы слёзы. Ведь это тот самый Чубайс, стенающий сейчас о "не той модели", в 1990-е годы провёл воровскую приватизацию, страну сделал бедной, а нескольких человек - олигархами, напомнил Малофеев.

"Хочется сказать: дорогой крокодил, это ты конкретно и твои товарищи довели до этой ситуации. Поэтому смотреть на твои слёзы о том, что ты там птичку съел, нам, конечно, очень интересно. Но хотелось бы подчеркнуть, что это не кто-то сделал, а вы. Это вы экономику привели вот к этому состоянию", - жёстко заметил он.

Добавим, что в пик коронавирусного кризиса прозвучало и ещё одно циничное заявление Чубайса. Наноменеджер считает, что людям деньги раздавать не надо: "Ну раздадите вы всем по 20 тысяч рублей. Потом ещё раздадите. И... всё". Чубайсу это кажется неэффективным.

Константин Малофеев в эфире Царьграда напомнил, как чубайсовская реформа с ваучерами под лозунгом "Всех сделаем богатыми" закончилась ровно противоположным - все стали бедными, а не богатыми, и экономика стала принадлежать не населению, а спекулянтам, иностранным и отечественным, специально выбранным в том числе нынешним главой "Роснано".

Вторая его реформа в энергетике также привела абсолютно к противоположному. Цены на электроэнергию не снижаются, а только растут.

Ну и третья его реформа в "Роснано" по факту обернулась уголовными делами в окружении Чубайса. Хотя вроде бы Чубайс должен был обеспечить нам новую несырьевую экономику, но так и не обеспечил.