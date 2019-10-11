Чубайс сбежал от Стрелкова: В «Радиорубке» «КП» поспорили о судьбе Донбасса

Одна из самых «горячих» передач радио «Комсомольская правда» накануне стала еще более «жаркой». Вопрос о будущем Донбасса должны были обсуждать историк и «россиевед» Игорь Чубайс (брат Анатолия Чубайса) и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Хотя оба «дуэлянта» явились в студию, очной «битвы» не получилось.

- Донбасс, конечно, де-юре является частью Украины, он туда вернется, но в целом я хочу объяснить свою позицию. Я считаю, что наша страна, к несчастью, находится в состоянии глубочайшего кризиса и экологического – 2 миллиона километров тайги уже сгорело, и демографического – у нас убывает население, и экономического – у нас 5 лет снижается жизненный уровень. Причем, за это уже отвечает президент, - начал Чубайс. - При этом, наша страна ведет войну в Украине. Украина добивается демократических прав, правовых норм, в Украине прошли свободные выборы, Украина является частью Европы, свободный въезд-выезд, и я сразу хочу сказать, что я считаю войну с Украиной преступлением. Тот, кто развязал эту войну, является преступником, и я готов вести дискуссию только в случае, если мой оппонент признает свою вину и ответственность. Если он не признает это, я покидаю студию.

И, не дождавшись даже первого ответного слова оппонента Игорь Чубайс поднялся и с бандеровским лозунгом: «Слава Украине!» - бодро покинул студию прямого эфира. Выражаясь словами классика, «бежал быстрее лани». Ведущая Елена Афонина констатировала, что ей не остается ничего, кроме как «признать поражение ушедшей стороны, поскольку по всем законам жанра и любого спорта и поединков, тот, кто покидает место сражения, признается стороной поражения».

А Стрелков остался, и разговор его со слушателями вышел весьма интересным.

- Донбасс не должен возвращаться на Украину ни в коем случае. Поскольку Донбасс населен русскими людьми, которые встали против насильственного превращения себя в непонятных украинцев, против языкового и культурного геноцида, который проводился как еще до так называемого майдана 2014 года, и продолжается сейчас усиленными темпами на оставшейся части Украины, - ответил Стрелков в спину Чубайсу. - Они выступали против унижения, против засилья олигархов, которым было наплевать на русский народ Донбасса. Они выступали против всего, что противно и нам, жителям России. Поэтому возвращение Донбасса в состав Украины рано или поздно обернется геноцидом, и не только культурным, сотнями тысяч, минимум, беженцев, которые побегут на территорию России – больше им бежать некуда. И, естественно, репрессиями против тех, кто будет иметь глупость остаться.

Дальше вопросы задавали уже слушатели. Поэтому предлагаем вам далее «избранные места» из диалогов Игоря Стрелкова.

- Давайте просто проведем сравнение. Зачем было освобождать Украину в 1943 году, когда немцев отбросили с территории РСФСР, если народ уже устал от войны, причем, намного больше, чем он устал сейчас? Мы, что, должны бросить на произвол судьбы сотни тысяч? – ответил Стрелков на предложение, «что угодно, лишь бы не стреляли».

- Я убежден в том, что это совершенно неизбежно – возвращение Донбасса в состав Украины… Проблема в том, как он вернется. Удастся ли украинскому руководству сделать так, чтобы это была не раковая опухоль, которую насильно Россия впихнула обратно в расчете на то, что он отравит всю Украину, - заявил вышедший в прямой эфир по телефону известный представитель российского либерального лагеря Леонид Гозман и озвучил свои пожелания к тем, кто руководил ЛДНР. - Думаю, что необходимым условием такого глобального урегулирования является суд над военными преступниками. Над Гиркиным-Стрелковым, над Бородаем, над другими нам неизвестными их кураторами и т.д.

Вопрос о будущем Донбасса должны были обсуждать историк и «россиевед» Игорь Чубайс (брат Анатолия Чубайса) и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

- Было бы удивительно, если бы прозвучало по-другому. Единственное, мне даже нечего комментировать, поскольку все декларативно совершенно. И тезисов, как таковых, нет, - прокомментировал заявление Гозмана Стрелков и усмехнулся. - насчет военного преступника, - ну, вот смешные люди, которые пишут мне подобные комментарии. Неужели они полагают, что я, когда переходил действительно границу с оружием в руках, заранее боялся Гаагского трибунала? Вообще-то там мне грозила смерть. И грозила не один раз. И грозила, в том числе, непосредственно. И если я готов был рисковать жизнью, то неужели я убоюсь какого-то судилища? Не говоря уже о том, что меня сначала надо на него доставить.

- Что касается того, должен или нет Донбасс вернуться, понимаете, в чем дело? Границы между странами, в том числе, граница между суверенным государством Украиной и суверенным государством Российская Федерация, конечно, во многом случайны и при их восстановлении всегда нарушалась справедливость и многое другое, - не успокоился Гозман. - Это границы между всеми странами так строились. Поэтому единственный способ избежать того, чтобы авантюристы, преступники, вроде вас, Игорь Иванович, с оружием в руках начинали наводить справедливость по собственному пониманию, это признание этих границ.

- Если бы в человеческой истории – а я по первому образованию историк, и претендовал на то, чтобы быть неплохим… как историк, я могу сказать – если бы все, что говорит господин Гозман, было истиной в последней инстанции, мы сейчас жили бы, наверное, или во скифской империи, или, может быть, в римской империи, или еще в какой-нибудь, - парировал Стрелков. - Поскольку законы пишутся для людей, границы проводятся для людей. Смысл существования государства – это для народа. Не народы для государства и для каких-то там политиков, которые управляют, а государства должны служить народам. И когда государство и отдельные политики проводят некие границы и заключают соглашения, они должны исходить из интересов народов и их воли.

Целый ряд аргументов в пользу возвращения Донбасса на Украину привел украинский политолог Вадим Карасев. В том числе, о том, что Донбасс нерентабелен, и что Россия не вынесет «этого бремени». Кстати, тема о дотациях Донбассу остается любимой у укроэкспертов, при этом они игнорирую, что Донбасс давал более четверти всех валютных поступлений Украины.

- Извините, уголь и сейчас поставляется на Украину, через Белоруссию и не только через нее, - ответил Стрелков. - Значит, Украина готова покупать, значит, он уже может быть рентабелен, уже шахты могут работать и сами себя обеспечивать. Если что-то не нужно России, вполне может быть нужно другим, и это можно будет продать.

По итогам «Радиорубки» за позицию Игоря Стрелкова высказались 82% радиослушателей.