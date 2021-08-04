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Чубайс пугает Россию "уникальным ударом" по экономике из-за энергоперехода

04 августа 2021, 16:40  •  79 • Политика
Анатолий Чубайс в своём письме утверждает, что энергетический переход может привести в ближайшее время к смене мировых элит и ударить по России.
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс уверен, что из-за новой технологической революции и изменения на рынке энергетики в ближайшее десятилетие произойдёт смена мировых элит.
Чубайс в письме указывает, что произойдёт "глобальный энергопереход", который может стать для России как "уникальным" ударом по экономике, так и возможностью.
Чубайс пишет, что такое влияние на Россию это окажет "в силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, её природного и технологического потенциала и географического положения", сообщает РБК.
Новая промышленная революция займёт период от 30 до 50 лет и сравнима с промышленными переворотами XVIII - начала XIX веков.
Известно, что первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов стал куратором рабочих групп по адаптации экономики России из-за глобального энергоперехода.
Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на выставке ИННОПРОМ-2021 предупредил, что Россию ждёт два глобальных изменения в экономике.

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