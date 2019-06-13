Чубайс против углерода: Главу Роснано заподозрили в лоббировании повышения цен на продукты

Для стимуляции снижения вредных выбросов в России необходимо ввести так называемый углеродный налог. Об этом заявил журналистам председатель правления корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс.

Вводить или не вводить?

Как отметил топ-менеджер, в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату российской стороне необходимо создать систему госучета объёмов выбросов. При этом он ссылается на опыт Евросоюза, где действует правило, согласно которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы углекислого газа превышают зафиксированные нормы, облагаются дополнительным налогом.

По мнению Чубайса, если проигнорировать введение углеродного налога, то через несколько лет Россия сама себе закроет экспорт. Поэтому необходимо разобраться с измерением объемов выбросов, после чего подумать о сборе. При этом он настаивает на том, что на стартовом этапе ставка налога должна быть минимальной.

"Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер", - пояснил топ-менеджер в интервью РИА Новости.

Налог лоббирует только Чубайс

На ситуацию отреагировал глава РСПП Александр Шохин, который раскритиковал инициативы Чубайса. Он отметил, что из-за углеродного налога вырастет фискальная нагрузка. Однако вопрос выплат за выбросы можно решить в рамках действующих платежей.

В РСПП уже обсуждали данный вопрос, однако налог лоббировал только Чубайс.

"Дополнительно к существующим налоговым сборам вводить было бы неправильно, это противоречит позиции президента России о моратории на увеличение фискальной нагрузки", - пояснил Шохин.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Валерий Селезнёв объяснил, что в странах с недостатком углеводородов существует тренд на освобождение экономики от "углеродного следа". Однако в России имеются существенные запасы ресурсов, поэтому глупо лишать страну такого преимущества.

Непосредственно Чубайс пытается ухудшить положение российской стороны, обложив налогом то, что должно получать преференции.

"Делать этого ни в коем случае нельзя, точно не сейчас. Это приведёт к тому, что потребительские товары подорожают как минимум на величину этого налога", - цитирует его слова RT.

Чубайс предложил ввести в России "углеродный налог". По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. Чубайс сослался на опыт ЕС, где импортируемые товары облагаются дополнительным налогом pic.twitter.com/VdVWzswBmN — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 13 июня 2019 г.

Человек с отрицательным рейтингом

Отметим, что Анатолий Чубайс неоднократно оказывался под шквалом критики за свои спорные высказывания. Так, глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский ранее заявил Царьграду, что пока такие люди, как глава Роснано, находятся у власти, ни о какой борьбе с коррупцией и реализации масштабных нацпроектов говорить нельзя.

При этом сам Чубайс в курсе народной ненависти к себе, однако не считает себя виноватым.

"Есть факт: у меня высокий отрицательный рейтинг - это очевидная правда", - заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

Позиция Путина

Как заявил президент России Владимир Путин в феврале 2019 года, за шесть лет объем вредных выбросов в атмосферу в стране должен сократиться на 20%. И нужно четко установить ответственность промышленных и других компаний, обозначив шаги, которые нужно предпринять для минимизации ущерба.

"Знаю, что лоббисты пытаются притормозить этот законопроект. И аргументы мне хорошо известны: сохранение рабочих мест, сложная экономическая ситуация. Но так не может продолжаться бесконечно", - добавил глава государства.