Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин выразил надежду на быструю адаптацию Зеленского к статусу президента
«Освобождаться от своего преимущества глупо»: в России отреагировали на предложе...
Эксперт оценил слова депутата Рады о грозящей Украине катастрофе из-за Зеленског...
Осудить Киев по примеру США, губивших Вьетнам: Россия готова подать иск из-за ке...
Главная / Политика

Чубайс против углерода: Главу Роснано заподозрили в лоббировании повышения цен на продукты

13 июня 2019, 13:24  •  18 • Политика
Главу Роснано Анатолия Чубайса заподозрили в лоббировании повышения цен на продукты, после того как он предложил ввести углеродный налог. При этом инициатива подается в рамках заботы об экологии.
Для стимуляции снижения вредных выбросов в России необходимо ввести так называемый углеродный налог. Об этом заявил журналистам председатель правления корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс.

Вводить или не вводить?

Как отметил топ-менеджер, в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату российской стороне необходимо создать систему госучета объёмов выбросов. При этом он ссылается на опыт Евросоюза, где действует правило, согласно которому импортируемые товары, при производстве которых выбросы углекислого газа превышают зафиксированные нормы, облагаются дополнительным налогом.
По мнению Чубайса, если проигнорировать введение углеродного налога, то через несколько лет Россия сама себе закроет экспорт. Поэтому необходимо разобраться с измерением объемов выбросов, после чего подумать о сборе. При этом он настаивает на том, что на стартовом этапе ставка налога должна быть минимальной.
"Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер", - пояснил топ-менеджер в интервью РИА Новости.

Налог лоббирует только Чубайс

На ситуацию отреагировал глава РСПП Александр Шохин, который раскритиковал инициативы Чубайса. Он отметил, что из-за углеродного налога вырастет фискальная нагрузка. Однако вопрос выплат за выбросы можно решить в рамках действующих платежей.
В РСПП уже обсуждали данный вопрос, однако налог лоббировал только Чубайс.
"Дополнительно к существующим налоговым сборам вводить было бы неправильно, это противоречит позиции президента России о моратории на увеличение фискальной нагрузки", - пояснил Шохин.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по энергетике Валерий Селезнёв объяснил, что в странах с недостатком углеводородов существует тренд на освобождение экономики от "углеродного следа". Однако в России имеются существенные запасы ресурсов, поэтому глупо лишать страну такого преимущества.
Непосредственно Чубайс пытается ухудшить положение российской стороны, обложив налогом то, что должно получать преференции.
"Делать этого ни в коем случае нельзя, точно не сейчас. Это приведёт к тому, что потребительские товары подорожают как минимум на величину этого налога", - цитирует его слова RT.
Чубайс предложил ввести в России "углеродный налог". По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. Чубайс сослался на опыт ЕС, где импортируемые товары облагаются дополнительным налогом pic.twitter.com/VdVWzswBmN
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 13 июня 2019 г.

Человек с отрицательным рейтингом

Отметим, что Анатолий Чубайс неоднократно оказывался под шквалом критики за свои спорные высказывания. Так, глава Института Ближнего Востока Евгений Сатановский ранее заявил Царьграду, что пока такие люди, как глава Роснано, находятся у власти, ни о какой борьбе с коррупцией и реализации масштабных нацпроектов говорить нельзя.
При этом сам Чубайс в курсе народной ненависти к себе, однако не считает себя виноватым.
"Есть факт: у меня высокий отрицательный рейтинг - это очевидная правда", - заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

Позиция Путина

Как заявил президент России Владимир Путин в феврале 2019 года, за шесть лет объем вредных выбросов в атмосферу в стране должен сократиться на 20%. И нужно четко установить ответственность промышленных и других компаний, обозначив шаги, которые нужно предпринять для минимизации ущерба.
"Знаю, что лоббисты пытаются притормозить этот законопроект. И аргументы мне хорошо известны: сохранение рабочих мест, сложная экономическая ситуация. Но так не может продолжаться бесконечно", - добавил глава государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
12 июня 2019, 17:54
Климкин заявил, что возвращение Москвы в ПАСЕ противоречит защите прав человека
12 июня 2019, 22:24
Кремль не располагает подтверждением США о готовности Трампа к встрече с Путиным
13 июня 2019, 13:24
От "узурпаторов власти" до "умной обезьяны": Путин расшифровал знаки России миру
12 июня 2019, 15:54
Путин: решить задачи развития России можно только общими усилиями всего общества
13 июня 2019, 10:09
Путин выразил надежду на быструю адаптацию Зеленского к статусу президента
13 июня 2019, 13:24
"Мира не будет - будет НАТО": В Верховной раде заявили о катастрофе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 июня 2019, 11:09
Gardian опубликовало рисунок советского солдата, который расколол на два лагеря западный мир
08 июня 2019, 19:39
Война в Сирии-2.0:Армия Асада терпит поражение в Идлибе
08 июня 2019, 06:39
"Максимум - пять недель работы": Почему датская загогулина не помешает строительству "Северного потока - 2"
07 июня 2019, 01:24
"Гнилой гриб " пророс на версии о крушении MH17: Разоблачения авиакатастрофы ушли на второй круг
10 июня 2019, 10:39
Экс-главком ВМФ РФ объяснил, почему русские моряки невозмутимо загорали на борту "Адмирала Виноградова"
07 июня 2019, 10:54
«Готова отказаться от американского паспорта»: в США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей в РФ
06 июня 2019, 12:24
У нас есть доллары, но у русских - сила: сенатор США обвинил Вашингтон в безрассудстве на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.