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Чубайс просит отдать пенсии: "Без диких революций, без каких-то немысленных обсуждений"

14 октября 2020, 14:50  •  248 • Политика
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс вновь вернулся к идее использования пенсионных накоплений для развития венчурного рынка. Мол, это единственный эффективный способ сдвинуть дело с мёртвой точки: "Без диких революций, без каких-то немысленных обсуждений". Вы только пенсии отдайте, и всё...
В ходе выступления на стратегической сессии Банка России, посвящённой обсуждению консультативного доклада "Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг", глава "Роснано" Анатолий Чубайс вновь заявил о необходимости использовать пенсионные накопления жителей России. Как пишут агентство экономической информации "Прайм", Чубайс сравнил венчурный рынок России без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с бассейном без воды...
Анатолий Чубайс полагает, что пока "бассейн" венчурных фондов пытаются реанимировать неэффективно - "мы заходим туда и говорим: "Ребят, что-то в этом бассейне как-то с образованием не очень хорошо, хлоркой пахнет..." Такая политика не работает, считает Чубайс, хотя в целом инструменты неплохие. Но проблема в том, что "этой самой воды (для бассейна) нет", заключил Чубайс.
Итак, без пенсий жителей России венчурный рынок с места не сдвинуть, считает Чубайс. Открытым остаётся вопрос, что на это скажут сами пенсионеры или те, кто в любом случае выйдет на пенсию. А пока мы молчим, Чубайс продолжает:
"НПФ в России - это единственный реалистичный способ без каких-то диких революций, без каких-то немысленных обсуждений наконец-то сдвинуть проблему с мёртвой точки".
Надо сказать, Анатолий Чубайс не первый раз продвигает эту идею использования пенсионных накоплений. Более того, смежную идею продвигал и Центробанк, полагая, что пенсионные деньги можно использовать для финансирования инфраструктурных проектов. Эти родственные идеи в эфире программы "Царьград. Главное" обсуждал ведущий "Первого русского" Юрий Пронько, напоминая, что венчурные инвестиции считаются одними из наиболее рискованных. Но Чубайс об этом риске не упомянул, отметив, что в случае принятия его предложения Россия станет одним из мировых лидеров в инновационной сфере. У Пронько, как и у других экспертов, возникает целый ряд вопросов по этому поводу.
Юрий Пронько напомнил, что когда Чубайс не смог продавить в России углеводородный налог, следом он предложил направить пенсионные накопления в различные венчурные проекты. Господин Чубайс, правда, не сообщил будущим пенсионерам, что в венчурном бизнесе из ста проектов выстреливает лишь один.

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