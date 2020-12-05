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Чубайс прокомментировал назначение на новую должность

05 декабря 2020, 01:50  •  63 • Политика
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал назначение на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Запись появилась на его странице в Facebook в пятницу, 4 декабря.
«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Указ вступает в силу с момента его подписания.
Накануне Чубайс официально сообщил, что покидает пост руководителя «Роснано», 3 декабря стал его последним рабочим днем в компании. Новым председателем правления «Роснано» был избран экс-зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергей Куликов. Его кандидатуру рекомендовал лично президент России.

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