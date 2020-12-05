Чубайс прокомментировал назначение на новую должность

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал назначение на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Запись появилась на его странице в Facebook в пятницу, 4 декабря.

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Накануне Чубайс официально сообщил, что покидает пост руководителя «Роснано», 3 декабря стал его последним рабочим днем в компании. Новым председателем правления «Роснано» был избран экс-зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергей Куликов. Его кандидатуру рекомендовал лично президент России.