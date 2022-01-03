Чубайс проговорился? Вот с чем пойдут "штурмовать коридоры власти"

Политолог Константин Двинский обратил внимание на последние высказывания экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса о так называемом энергопереходе. В целом "зелёная повестка" политика выглядит весьма говорящей. Что стоит за словами экс-главы "Роснано" и под каким предлогом, по мнению Двинского, либералы будут "штурмовать коридоры власти"?

Экс-глава "Роснано", а ныне специальный представитель президента России по работе с международными организациями Анатолий Чубайс назвал чуть ли не главным достижением 2021 года определение целей так называемого энергоперехода. Политолог Константин Двинский указал, что речь идёт о выходе на углеродную нейтральность к 2060 году.

Чубайс даже договорился до того, что сравнил нынешние события с 1991-1992 годами, когда была поставлена цель строительства так называемой рыночной экономики,

- подметил эксперт в своём авторском Telegram -канале " Клуб Двинского".

Впрочем, по мнению политолога, и такое сравнение, которое использовал экс-глава "Роснано", явно неслучайное.

О чём проговорился Чубайс?

Тогда, 30 лет назад, необходимость перехода к рыночной экономике была чуть ли не главным предлогом, под которым уничтожали нашу страну, а к власти пришли либералы, - напомнил Двинский. - Теперь они взяли новую тему - зелёную повестку и энергопереход.

Политолог высказал уверенность, что "под этим предлогом они будут штурмовать коридоры власти, стремясь возродить былое величие".

"Пророчество" Чубайса

Ранее Чубайс выдал на-гора своё "пророчество" о будущем экономики нашей страны:

В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, её природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесён этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются.

Обозреватель Царьграда Александр Цыганов подробно в своей публикации высказал мысль, что по факту "через Чубайса оглашается мнение, директива, ультиматум - что угодно - глобального финансового интернационала".