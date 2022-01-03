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Чубайс проговорился? Вот с чем пойдут "штурмовать коридоры власти"
03 января 2022, 08:35 • 463 • Политика
Политолог Константин Двинский обратил внимание на последние высказывания экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса о так называемом энергопереходе. В целом "зелёная повестка" политика выглядит весьма говорящей. Что стоит за словами экс-главы "Роснано" и под каким предлогом, по мнению Двинского, либералы будут "штурмовать коридоры власти"?
Экс-глава "Роснано", а ныне специальный представитель президента России по работе с международными организациями Анатолий Чубайс назвал чуть ли не главным достижением 2021 года определение целей так называемого энергоперехода. Политолог Константин Двинский указал, что речь идёт о выходе на углеродную нейтральность к 2060 году.
- подметил эксперт в своём авторском Telegram-канале "Клуб Двинского".
Впрочем, по мнению политолога, и такое сравнение, которое использовал экс-глава "Роснано", явно неслучайное.
О чём проговорился Чубайс?
Политолог высказал уверенность, что "под этим предлогом они будут штурмовать коридоры власти, стремясь возродить былое величие".
"Пророчество" Чубайса
Ранее Чубайс выдал на-гора своё "пророчество" о будущем экономики нашей страны:
Обозреватель Царьграда Александр Цыганов подробно в своей публикации высказал мысль, что по факту "через Чубайса оглашается мнение, директива, ультиматум - что угодно - глобального финансового интернационала".
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