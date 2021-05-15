Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Хочется хлопнуть дверью": Толстой задал Европе неудобный вопрос
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
В ЕС раскрыли "украинский план" России
Главная / Политика

Чубайс признался в ненависти и отвращении к советской власти

15 мая 2021, 17:10  •  95 • Политика
Анатолий Чубайс. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com/
Политику не нравилась повсеместная ложь
Анатолий Чубайс взрослел в поздний период СССР. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями признался, что ненавидел советскую власть за "омерзительную ложь".
Чубайс в интервью "Коммерсанту" вспомнил о том, как по радио начинался каждый новый день: с радостного голоса ведущего, анонсировавшего передачу "Пионерская зорька".
Как сказал Чубайс, все, что говорилось, все, что люди слушали и читали, было враньем. При этом народ это прекрасно понимал, потому что так было устроено.
По его словам, в тот период всем людям приходилось лгать и жить в этой постоянной лжи. Политик отметил, что этот факт вызывает у него отвращение.
Также Чубайс признался, что его команда верила в возможность сохранить СССР. Однако после августовского путча 1991 года стало ясно, что этому не бывать. Политик также объяснил, в чем отличается наш путь от китайского. По его мнению, дело не в отношении к коммунистической партии, а в том, что в Китае экономические реформы проводились с уже имеющимся государством. А в 1991 году в России государства не было.
Как добавил Чубайс, из-за этого нужно было действовать резко, например, отпускать цены. Он отметил, что Россия поэтому не могла бы повторить китайский сценарий развития.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



95
Источник
Похожие новости
15 мая 2021, 01:35
Евросоюз оказался в замешательстве из-за Белоруссии
15 мая 2021, 03:25
Кто после США и Чехии? Чёрный список России ждёт пополнение
15 мая 2021, 01:35
"Тонкая голубая линия" в Германии спровоцировала скандал в США
15 мая 2021, 01:35
К чему приводит война с русским языком: Политолог объяснил на примере Украины
15 мая 2021, 03:25
Политолог назвал слова про украинскую Кубань чушью
15 мая 2021, 01:35
На Украине увидели признаки досрочных президентских выборов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2021, 00:35
От России требуют компенсацию. Прага назвала сумму и случайно выдала саму себя
08 мая 2021, 18:20
Канделаки поставила на место телеведущего за слова о "двойном стыде" за Россию перед Грузией
12 мая 2021, 22:15
"Хочется хлопнуть дверью": Толстой задал Европе неудобный вопрос
12 мая 2021, 09:25
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
12 мая 2021, 20:25
"И тут внимание, Володя!": Кто подставил Россию под удар
10 мая 2021, 06:05
Евгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.