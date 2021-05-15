Чубайс признался в ненависти и отвращении к советской власти

Анатолий Чубайс. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com/

Политику не нравилась повсеместная ложь

Анатолий Чубайс взрослел в поздний период СССР. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями признался, что ненавидел советскую власть за "омерзительную ложь".

Чубайс в интервью "Коммерсанту" вспомнил о том, как по радио начинался каждый новый день: с радостного голоса ведущего, анонсировавшего передачу "Пионерская зорька".

Как сказал Чубайс, все, что говорилось, все, что люди слушали и читали, было враньем. При этом народ это прекрасно понимал, потому что так было устроено.

По его словам, в тот период всем людям приходилось лгать и жить в этой постоянной лжи. Политик отметил, что этот факт вызывает у него отвращение.

Также Чубайс признался, что его команда верила в возможность сохранить СССР. Однако после августовского путча 1991 года стало ясно, что этому не бывать. Политик также объяснил, в чем отличается наш путь от китайского. По его мнению, дело не в отношении к коммунистической партии, а в том, что в Китае экономические реформы проводились с уже имеющимся государством. А в 1991 году в России государства не было.

Как добавил Чубайс, из-за этого нужно было действовать резко, например, отпускать цены. Он отметил, что Россия поэтому не могла бы повторить китайский сценарий развития.