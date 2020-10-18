Чубайс приготовился рискнуть пенсиями. Народ предупредил: "Ждёт печальная участь"

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил о невозможности обеспечить полноценное функционирование российского венчурного рынка без денег негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и предложил привлечь накопления пенсионеров как инструмент инвестиций в новые стартапы. Однако в Сети не оценили инновационную идею политика.

"Вот пусть со своей пенсии и начинает, она у него, не в пример нашей трёхкопеечной, большая", - комментирует одна из читательниц издания "Капитал страны". "Ни рубля ему. Опять летающий топор изобретать будет или робота Федю", - соглашается другой читатель.

Также Чубайсу напомнили, что из 100 стартапов "выстреливает", как правило, только один. Поэтому если проекты будут финансироваться из денег НПФ, то накопления граждан России ждёт весьма печальная участь.