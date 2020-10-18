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Чубайс приготовился рискнуть пенсиями. Народ предупредил: "Ждёт печальная участь"
18 октября 2020, 13:20 • 91 • Политика
Чубайс предложил использовать пенсионные накопления граждан России для развития стартапов. В Сети напомнили, что из 100 стартапов выживает обычно лишь один. Если вкладывать в них деньги НПФ, их "ждёт печальная участь".
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил о невозможности обеспечить полноценное функционирование российского венчурного рынка без денег негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и предложил привлечь накопления пенсионеров как инструмент инвестиций в новые стартапы. Однако в Сети не оценили инновационную идею политика.
Также Чубайсу напомнили, что из 100 стартапов "выстреливает", как правило, только один. Поэтому если проекты будут финансироваться из денег НПФ, то накопления граждан России ждёт весьма печальная участь.
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