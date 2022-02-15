Чубайс представил план. Пронько объяснил, в чём подвох

В России необходимо как можно быстрее ввести углеродный налог, и тогда начнётся совсем другая жизнь, – такое "эпохальное" заявление сегодня сделал бывший главный "нанотехнолог", а ныне борец за "зелёную повестку" Анатолий Чубайс. По его мнению, это единственный способ нейтрализовать негативный эффект для России от подобных мер в странах Евросоюза. У русского народа есть краткие, но очень ёмкие пословицы, которые чётко подходят к этому случаю. Одна из них про козла, которого пустили в огород капусту сторожить. Чубайс снова решил всех поиметь – содрав новые налоги с российских граждан и отечественного бизнеса.

Таким дельцам, как господин Чубайс, требуется постоянная "халявная" денежная подпитка. Ему как воздух нужны наши деньги – деньги российских налогоплательщиков. Вот и идея с "углеродным налогом" пришлась кстати. Через неё можно поднять сотни миллиардов рублей, если планомерно вбивать так называемую зелёную повестку.

"Я думаю, что он хочет быть одним из администраторов процесса сбора этого налога. Соответственно, контролировать финансовые потоки, связанные с этим налогом. Я думаю, что часть его партнёров по элите будут связаны с производством оборудования для возобновляемой энергетики, в частности, это компания "Ренова" господина Вексельберга. "Роснано" Чубайс уже не возглавляет, но там есть сферы его влияния, – сказал Царьграду эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. – Я думаю, там будут тоже силы, которые будут готовить, соответственно, всяческое оборудование для ВИЭ".

В нанотехнологии, судя по всему, Анатолий Чубайс уже наигрался. Корпорацию довёл до преддефолтного состояния, но вовремя оттуда убежал. Теперь он хочет ввести "налог на воздух" – обложить дополнительным налогом товары, якобы произведённые с превышением норм выброса CO2. Речь идёт о большой группе товаров – от электроэнергии до обычных трусов и носков.

"Никто не говорил про то, что нужно сделать что-то, чтобы не пострадало население, чтобы не пострадал бизнес. Всё обсуждение свелось вокруг того, как собрать дополнительных денег, чтобы, не дай Бог, этих дополнительных денег не собрали на Западе. Но ведь это немножко разные вещи, – рассказал о происходящем ответственный секретарь комиссии РСПП по горнопромышленному комплексу Максим Довгялло. – Если мы хотим, чтобы наша экономика развивалась, если мы хотим, чтобы наше население жило достойной жизнью, мы должны найти баланс между тем, как не допустить, чтобы наши деньги ушли за границу, чтобы они работали внутри страны. Решается эта проблема достаточно просто. Можно ввести просто экспортную пошлину на товары и не вводить никакой углеродный налог внутри страны. И тогда проблема будет решена. Более того, для того чтобы предприятия не пострадали, можно сделать так же, как это делается за рубежом. Не увеличивать налоговую нагрузку, уменьшить базовые налоги при введении экспортной пошлины, исходя из углеродного следа. И деньги, которые будут собираться, направить на модернизацию экономики".

У Анатолия Борисовича периодически происходит приступ амнезии: проталкивая проекты якобы в интересах всего государства Российского, он забывает сообщить общественности про свой корыстный интерес – если в России появится "углеродный налог", его инвестиции, инвестиции его друзей и партнёров в "зелёные" проекты принесут нехилые дивиденды.

"Определённую связь, конечно, мы можем проследить за счёт того, что, как я говорил, "Роснано", которое он возглавлял, в последние годы при его работе как раз-таки активно реализовывало проекты возобновляемой энергетики. По сути, они бились за некое лидерство и статус лидера в развитии возобновляемой энергетики, – напомнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Поэтому вполне возможно, что у компаний, которые работают в этой области – строят ветряки, всевозможные аккумуляторы-накопители, – определённая связь с Чубайсом может оставаться. И поэтому он, по сути, выступает лоббистом как раз этой индустрии. То есть всё, что он предлагает, это, в итоге, выгодно именно производителям оборудования для возобновляемой энергетики, и самим электроэнергическим компаниям, которые ВИЭ получают".

Что с того?

Вся подлость нынешней ситуации, на мой взгляд, в том, что на волне общественного недовольства – а введение новых налогов, тем более от Чубайса, вызовет резко негативную реакцию, – такие деятели, как бывший глава "Роснано", получают новые возможности. Поднять страну на дыбы, запустить "Перестройку 2.0", устроить хаос и ловить в "мутной воде" сверхприбыль.

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