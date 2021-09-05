Чубайс предложил начать закупки в ЕС, чтобы повысить пенсии в России

Анатолий Чубайс полагает, что закупки СО2 в ЕС помогут, в конечном счёте, повысить пенсии в России.

Специальный представитель президента Анатолий Чубайс в ходе Восточного экономического форума заявил, что решение направить экономику России по "зелёному" пути поможет рационально и бережно использовать природные ресурсы, что, в конечном счёте, приведёт к росту заработных плат и пенсий.

"Зелёная" экономика, как считает Чубайс, помогла бы и оснастить армию России современным вооружением. Словом, должно быть всё зелено, тогда жизнь наладится:

Если мы всерьёз хотим, чтобы у нас пенсионеры получали больше пенсии, бюджетники больше зарплаты [...], есть один-единственный путь, он называется "зелёный", - заявил Чубайс. В том числе его слова представлены на личной странице в Facebook.

В частности, Чубайс предлагает начать закупки СО2 из Европы, "развернув газопроводы в обратную сторону". Спецпредставитель считает, что это хорошее вложение капитала, поскольку сегодня тонна СО2 стоит от 56 до 58 евро, а спустя пару лет бедет стоить от 70 до 90 евро.