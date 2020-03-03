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Чубайс поверил Грете: Она настоящая, ради неё можно похоронить Россию - Сатановский
03 марта 2020, 17:35 • 144 • Политика
Анатолий Чубайс поддержал Грету Тунберг. И сделал это с присущим ему напором и энергией. Поверив в её квазиэкологический фанатизм, он уже предвидит угрозу российской экономике. Грета настоящая, считает глава "Роснано", и ради веры в экоактивистку уже готов "похоронить" Россию, думает Евгений Сатановский.
То, что делает Грета Тунберг, смогло "резко изменить картину, сложившуюся в мире, и расклад сил в международной экологической повестке", считает Чубайс. И если Россия не прислушается к её советам, отказавшись "реально сокращать выбросы", то она получит тяжёлый удар по экономике, в частности по своему экспорту.
При этом глава "Роснано" не отрицает того, что 17-летнюю экоактивистку используют в собственных целях некие силы. Но главное, по его мнению, - это собственные мысли Греты.
И тут Анатолий Чубайс со всем присущим ему напором ринулся "биться за Грету", поддержав её "средневековый квазиэкологический фанатизм", отмечает Евгений Сатановский. "Поверив Грете, он признал её "настоящей" и угрожает: "Кто к ней не присоединится, тот не уцелеет", - с сарказмом комментирует заявление главы "Роснано" политолог.
Безусловно, Чабайс был самым талантливым из тех, что "ломал страну о колено" в 90-годы. Но он же был и самым беспощадным из них. Он тоже из "питерских", при этом поднялся наверх собственными силами, без поддержки со стороны. Благодаря ему, продолжает Сатановский, Россия не пошла "китайским путём".
Чубайс был всегда на вершине, но никогда не мог бы стать президентом, поскольку просто "неизбираем". При этом он единственный, на кого никогда не распространялись никакие санкции. И почему это так - никому не известно. И его не только санкции не трогают - его "боялись тронуть все мафии страны", а многие мафиозные боссы находились в его окружении.
При этом "великий комбинатор" всегда оказывался безнаказанным, но его проекты, через которые проходило огромное количество денег, для страны приносили минимальные результаты. Тем не менее Чубайс продолжал оставаться наверху, а если и попадал в опалу, то кратковременно.
И вот теперь Чубайс поддержал Грету. А раз так, то всем остальным надо быть против, считает Сатановский, потому что сейчас невозможно понять, почему глава "Роснано" "вышел из тени и поднял забрало" и кто его об этом "попросил". Видимо, те, кому он "отказать не может", та самая "настоящая команда Чубайса", которая никакого отношения к интересам России не имеет, но руками главы "Роснано" всё ещё надеется похоронить Россию.
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