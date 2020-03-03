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Чубайс поверил Грете: Она настоящая, ради неё можно похоронить Россию - Сатановский

03 марта 2020, 17:35  •  144 • Политика
Анатолий Чубайс поддержал Грету Тунберг. И сделал это с присущим ему напором и энергией. Поверив в её квазиэкологический фанатизм, он уже предвидит угрозу российской экономике. Грета настоящая, считает глава "Роснано", и ради веры в экоактивистку уже готов "похоронить" Россию, думает Евгений Сатановский.
То, что делает Грета Тунберг, смогло "резко изменить картину, сложившуюся в мире, и расклад сил в международной экологической повестке", считает Чубайс. И если Россия не прислушается к её советам, отказавшись "реально сокращать выбросы", то она получит тяжёлый удар по экономике, в частности по своему экспорту.
При этом глава "Роснано" не отрицает того, что 17-летнюю экоактивистку используют в собственных целях некие силы. Но главное, по его мнению, - это собственные мысли Греты.
"Моё отношение к ней и к тому, что она делает, принципиально отличается от доминирующего в нашей стране. Я считаю, что это фантастическое пиаровско-политическое явление не могло бы состояться, если бы оно не было настоящим. Оно настоящее, это явление. И Грета Тунберг настоящая", - сказал Чубайс в интервью телеканалу РБК.
И тут Анатолий Чубайс со всем присущим ему напором ринулся "биться за Грету", поддержав её "средневековый квазиэкологический фанатизм", отмечает Евгений Сатановский. "Поверив Грете, он признал её "настоящей" и угрожает: "Кто к ней не присоединится, тот не уцелеет", - с сарказмом комментирует заявление главы "Роснано" политолог.
"Ну что тут сказать? Чубайс же. Вся жизнь которого была и остаётся посвящённой тому, чтобы похоронить страну, в которой он жил, - СССР и создать новую, намертво вписанную в Запад на западных условиях. То ли его колонию, то ли протекторат. Где не будет армии, разведки, промышленности, науки, образования, которые были в СССР. Не будет единой экономической системы и единого энергетического пространства. Где всё, что чего-то стоит, было бы роздано близким друзьям и знакомым, а всё остальное продано с молотка, пускай за бесценок. Для которого никакой опыт, никакие заслуги, никакие достижения не значили и не значат ничего", - пишет Сатановский.
Безусловно, Чабайс был самым талантливым из тех, что "ломал страну о колено" в 90-годы. Но он же был и самым беспощадным из них. Он тоже из "питерских", при этом поднялся наверх собственными силами, без поддержки со стороны. Благодаря ему, продолжает Сатановский, Россия не пошла "китайским путём".
Чубайс был всегда на вершине, но никогда не мог бы стать президентом, поскольку просто "неизбираем". При этом он единственный, на кого никогда не распространялись никакие санкции. И почему это так - никому не известно. И его не только санкции не трогают - его "боялись тронуть все мафии страны", а многие мафиозные боссы находились в его окружении.
"Авторитет из авторитетов, "Железный Толик" 90-х и человек, которому по глупости и наивности верили миллионы образованных интеллигентных людей, на судьбах и костях которых он построил свою карьеру. Чубайс, страстно боровшийся против коммунистов, который был большим фанатиком-большевиком, чем все они, вместе взятые. Только его идолом была контрреволюция. Образованный, умный, холодный, хитрый в бизнесе и политике. Хозяин своего слова, которое для него ничего не значило, как и положено Макиавелли нашего времени. И тёплый, обаятельный и искренний в отношении ко всем трём своим любимым жёнам и к друзьям, которые у него есть", - описывает Чубайса Сатановский.
При этом "великий комбинатор" всегда оказывался безнаказанным, но его проекты, через которые проходило огромное количество денег, для страны приносили минимальные результаты. Тем не менее Чубайс продолжал оставаться наверху, а если и попадал в опалу, то кратковременно.
И вот теперь Чубайс поддержал Грету. А раз так, то всем остальным надо быть против, считает Сатановский, потому что сейчас невозможно понять, почему глава "Роснано" "вышел из тени и поднял забрало" и кто его об этом "попросил". Видимо, те, кому он "отказать не может", та самая "настоящая команда Чубайса", которая никакого отношения к интересам России не имеет, но руками главы "Роснано" всё ещё надеется похоронить Россию.
"Чубайс за Грету Тунберг? Чертовски интересная новость. Стругацкие, один из которых был тестем его друга Гайдара, по этому поводу писали: "Пауки договорились". "Трудно быть богом" называлась эта книга. И ведь точно, договорились! За счёт кого, понятно. Пока в России всё ещё не всё развалено, прогажено, искорёжено и похоронено, резервы для этого есть. И если мы до такой степени Арканар, как на то похоже, мы скоро увидим результаты этого договора. А дальше нам недолго останется. Можно спорить на что угодно. Чубайс же..." - констатирует Евгений Сатановский.

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