Чубайс получил отповедь из Кремля за "очень экзальтированные" слова

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс, ранее заявивший о ненависти к СССР, получил отповедь из Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некоторые высказывания Чубайса "очень экзальтированными".

Напомним, ранее в интервью "Коммерсанту" экс-глава Роснано, а ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс признался в ненависти к СССР и озвучил причины, обвинив советские власти во лжи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Чубайса есть право на свою точку зрения, однако, слова спецпредставителя посчитал "очень экзальтированными".

Представитель Кремля напомнил о том, что именно на время СССР пришлась Вторая мировая война и наша страна спасла весь мир от фашизма. Но при этом Песков не стал вдаваться в однозначную оценку Советского Союза, как это сделал Чубайс. Пресс-секретарь главы государства отметил, что были в истории этого времени и успехи, и фиаско, и ошибки, которые в итоги привели к развалу СССР.