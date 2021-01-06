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Чубайс отреагировал на слухи о свержении Путина в сентябре
06 января 2021, 16:40 • 74 • Политика
Он поставил под сомнение достоверность источников информации
Известный российский философ и публицист Игорь Чубайс прокомментировал заявления политолога Сергея Маркова о том, что в сентябре 2021 года Запад может организовать попытку свергнуть Путина с президентского поста. По его оценке, подобные слова являются ничтожными.
Напомним, Марков предположил во время эфира на "Эхо Москвы", что сентябрьские выборы в Госдуму будут заранее объявлены несправедливыми. До этого Вашингтон вместе с Лондоном будет готовить что-то наподобие майдана. При этом, полагает политолог, некоторое российские СМИ могут предать Путина, когда начнутся беспокойства.
Чубайс указал, что заявления Маркова не сопровождаются никакими именами и прочей достоверной информацией. По его мнению, такие высказывания абсолютно голословны и граничат с экстремистскими. Он указал, что Марков должен либо назвать источники своей информации, либо признать, что его слова оказались ничтожными.
Также Чубайс отмечает, что в данном случае может быть и третий вариант развития событий.
"С помощью Маркова демократическую оппозицию предупреждают – не лезьте в выборы, мы проведем их сами и без вас. А если сунетесь, вы окажетесь иноагентами или просто агентами ЦРУ", – заключил эксперт.
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