Чубайс намекает на неэффективность освоения Арктики из-за энергоперехода

Политолог Илья Гращенков оценил заявления спецпредставителя президента России об энергопереходе.

Политолог Илья Гращенков оценил заявления Анатолия Чубайса о вероятной смене элит в мире из-за энергетического перехода.

Ранее Царьград сообщал, что Анатолий Чубайс в своём письме утверждает, что энергетический переход может привести в ближайшее время к смене мировых элит и ударить по России.

Чубайс пугает революцией. Не сменой политического строя в России, а глобальной энергетической, но с последствиями ещё более худшими, так как, не пересев с нефтяной иглы на инновационную, мы рискуем стать страной третьего мира. Днём ранее о необходимости встраиваться в новый мировой порядок говорил Кудрин, так что получился целый информационный залп от системно-либеральной кремлёвской башни. Суть проста: сторонники изоляционизма и традиционализма упускают время и шансы для страны войти в число развитых держав, тем самым обрекая Россию на роль сырьевого придатка,

- написал политолог в своём Telegram-канале.

"По мнению Чубайса, уникальным окажется и удар, который будет нанесён этой революцией по российской экономике. Он уточняет, что речь не об Индустриализации 4.0, явлении пока не до конца понятном, а о глобальным энергопереходе. Проще говоря, том самом тезисе, что нефть и уголь скоро окажутся невостребованным топливом, а атомная энергетика и зелёные технологии лягут в основу экономики будущего. И тут с ним нельзя не согласиться, так как завтра неожиданно наступило ещё вчера", - сообщил Гращенков.

Политолог отмечает, что 22 июля министры государств G20, курирующие вопросы окружающей среды, подписали коммюнике о будущем экономического развития. Биоразнообразие, эффективное использование ресурсов и устойчивое развитие - основы экономики будущего. К примеру, декарбонизация - уже самая настоящая реальность: те подходы по снижению углеродного следа в атмосфере, от которого России и даже Китаю уже никак не отмахнуться, о чём пишет канал Carbon Free.

Анализ рисков и возможностей для России пока неутешительный. Лишиться главной составляющей нашей экономики - нефтегазовых доходов - страна может уже в обозримом будущем. К примеру, если сейчас на электроэнергию приходится 19% мирового энергопотребления, то прогноз к 2050 году - 60-70%, данные Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA). В отличие от ископаемого топлива, возобновляемые источники энергии доступны всем, тогда как регион Персидского залива хранит более 60% мировых запасов нефти. Об этом и говорит Чубайс, когда намекает на смену мировых элит, утверждает политолог.

В России доля топливной ренты составляет порядка 12-14% ВВП, что даёт шансы переориентироваться на иные источники дохода. К примеру, в Ливии, Бахрейне, Ираке и Саудовской Аравии эта доля выше 50%, а в Индии, Туркменистане и Судане - выше 40%. По данным IRENA, пострадают государства, у кого доля от продажи ископаемых в ВВП более 20% и нет финансовых резервов. Те, у кого 10%, - энергетический переход будет наиболее безболезненным. Предлагается вкладывать средства в чистую энергию. К примеру, Марокко импортирует ныне около 90% потребляемой энергии и планирует к 2050 году стать крупнейшим экспортёром солнечных и ветряных киловатт.

Интересно, что своим прогнозом Чубайс намекает на неэффективность решений по освоению Арктики и её ископаемых, а также вложений в экономику с целью модернизации нефтяного и газового сектора. Очевидно, что мобилизационная экономика до 2030 года рассчитана именно на эти направления, а не на "зелёнку", которую пока считают западным пропагандистским мифом, считает Илья Гращенков.