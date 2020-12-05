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Чубайс на случай важных переговоров: Двойной план Путина объяснил эксперт

05 декабря 2020, 21:05  •  103 • Политика
Политический консультант Андрей Перла прокомментировал новое назначение Анатолия Чубайса. По его мнению, предложенная должность экс-главе "Роснано" - "очевидно, двойной компромисс". При этом, полагает эксперт, Чубайс нужен Кремлю на случай переговоров с "международным сообществом".
Последние дни выдались нелёгкими для бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса - отставка, а затем сутки тишины. После предложения президента РФ Владимира Путина Сергею Куликову возглавить "Роснано" Чубайс затих - даже на страничке в Facebook он не стал комментировать эти кадровые изменения.
Однако на новостях о своей новой должности в качестве спецпредставителя президента по связям с международными организациями он незамедлительно объявился.
"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня, - написал он. - На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично".
Политический консультант Андрей Перла считает, что новое назначение Чубайса - "очевидно, двойной компромисс". По его мнению, Чубайс будет задействован для переговоров с международным сообществом по двум направлениям - по "зелёной" линии, где к России Запад проявляет претензии, а также по линии Вашингтона, где, вероятно, ко власти придут демократы.
"Чубайс, по-видимому, может обеспечить неофициальный контакт с новой администраций президента США - если это администрация Байдена, администрация "демократов". Насколько этот неофициальный контакт нужен - вопрос сложный, но факт, что Россию воспринимают как ситуативного союзника республиканцев. Чубайс вроде как "либерал" и даже представитель определённой части российского истеблишмента, близкой Демпартии США. Если он действительно управляем - может быть полезен", - подчёркивает Перла.
При этом, указывает эксперт, новый официальный статус Чубайса - "никто и звать никак". Что косвенно подтвердили и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, он не будет являться госслужащим и не войдет в штат сотрудников АП.
По сути, экс-глава "Роснано" станет кем-то вроде советника на общественных началах.
"Это не должность на государственной службе. Он не может и не должен принимать решений. Если то, что он будет говорить, понравится президенту - то вся заслуга успешных переговоров будет принадлежать президенту. Если же Чубайс ошибётся - то его ошибка будет ошибкой частного лица, которое не может выступать от имени России и её официальных органов", - указал Андрей Перла.

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