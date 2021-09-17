Чубайс, Минц, Шувалов... Пронько показал, как живёт "элита", пока семьи нищенствуют

Если послушать бравурные рапорты чиновников, то можно прийти к выводу, что в России стали больше строить жилья. Миллионы, десятки миллионов квадратных метров в "человейниках" с сомнительным качеством строительства – это главное их достижение. Однако они предпочитают не сообщать, что из-за постоянно падающих доходов и дороговизны площадь квартир всё время сокращается. За минувшие 10 лет – как минимум на 20%. Простые люди вынуждены погружаться в многолетние долги, в то время как "элита" скупает недвижимость стоимостью от одного миллиарда и выше. Сегодня – конкретные цифры и факты.

Строим больше, но меньше – оксюморон? Да, но подобным парадоксом можно охарактеризовать нынешние тенденции в жилищном строительстве.

Сейчас в России вводится жилья на 40% больше, чем десять лет назад. Можно было бы радоваться. Однако если проанализировать цифры, то вывод будет неутешительным: средняя площадь возведённых квартир уменьшается. По данным Росстата, в "человейниках" она "ужалась" с 2010 года почти на 20%. Средняя общая площадь жилья составляет менее 50 кв. м. И это ещё хороший вариант, потому что в Москве уже в продаже появились самые маленькие за всю историю столичного рынка жилья квартиры. Их площадь всего 11 и 11,5 кв. м.

Квартиры-студии расположены в новостройках. Площадь этого, если можно так сказать, жилья меньше, чем площадь парковочного места для автомобиля. Напомню, согласно установленной столичными властями норме размер машино-места должен быть не менее 13,25 кв. м. Цена студии в 11 кв. м – более 3 млн руб. Ещё семь лет назад площадь самой маленькой квартиры в продаже в Москве составляла 33 кв. м. То есть за эти годы минимальная площадь квартиры на рынке сократилась в три раза. О какой уверенности в завтрашнем дне среди простых семей может идти речь, если за, простите, халупы надо отдать миллионы? О какой демографии, рождении детей, можно говорить, если в России строят "человейники", в которых квартиры превратились в шкафы для тела и барахла. Кстати, чиновникам подобное жильё кажется "смешным".

Нам показали сегодня квартиры даже 20 квадратных метров. Кажется смешным, но люди приобретают такое жильё, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья, – сказал, помнится, на тот момент вице-премьер Игорь Шувалов. Уже после был скандал в связи с этим высказыванием и другими сенсационными фактами.

У простых людей нет денег, а Шувалову квартиры в 20 "квадратов" представляются "смешными". Главный же лоббист агломераций и "человейников" вице-премьер Марат Хуснуллин предпочитает жить в "одноэтажной" России. В индивидуальной собственности чиновника значатся два земельных участка площадью 872 и 995 квадратных метров и два жилых дома общей площадью более 800 "квадратов". Другой пример: глава "Газпрома" Алексей Миллер владеет квартирой в центре Петербурга площадью почти 1 тыс. 400 кв. м и стоимостью не менее миллиарда рублей. К такому выводу пришли авторы исследования, которое ранее было опубликовано в деловой прессе.

Эксперты ссылаются на выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Согласно ей, квартира господина Миллера расположена в одном из домов на "золотой миле" Северной столицы – Мытнинской набережной. В этом же доме находится ещё одна квартира – площадью 186,5 кв. м, также принадлежащая главе "Газпрома". Кадастровая стоимость квартиры – 284 млн рублей. Однако рыночная цена заметно превышает эту сумму. В 2015 году "Деловой Петербург" писал ещё об одной квартире в этом же доме, якобы принадлежащей Миллеру. Её площадь составляет 400 кв. м. Таким образом, общая площадь предполагаемых апартаментов Миллера в доме на Мытнинской набережной составляет почти 2 тыс. кв. м.

Другой "герой нашего времени" – Анатолий Чубайс не отстаёт от своего "коллеги". У бывшего главы Роснано серьёзные активы в недвижимости. Так, в конце 2017 года Главное управление МВД по Московской области оценило сумму ущерба, причинённого Анатолию Чубайсу в рамках уголовного дела о хищении у него дома в подмосковном Переделкине и имущества из него более чем в 1 млрд рублей.

Согласно материалам дела, дом в Переделкине, в котором Чубайс проживает с супругой, начали строить в 2012 году на деньги бывшего коллеги и делового партнёра главы Роснано миллиардера Бориса Минца, который сбежал в Лондон после громких афер с пенсионными средствами. Минц владеет кипрским офшором, который выдал кредит бывшей компании Чубайса почти на 22 млн долларов. Они предназначались как раз на строительство дома в Переделкине. В 2015 году особняк общей площадью 4351 кв. м сдали в эксплуатацию. Для отдыха хозяина и его гостей предусмотрена шикарная зона SPA: бассейн площадью 16 кв. м, выложенный сланцем, сауна, хаммам, массажная, спортзалы – в помещении и на открытом воздухе, а также кинозал и детская площадка.

Кстати, Чубайс ранее уже заявлял, что не надо помогать в кризис тем, кто находится в бедности и нищете.

Неправильно поддерживать тех, у кого минимальная зарплата. Потому что, может, у него сын зарабатывает в 10 раз больше – и что мы будем разбазаривать деньги.

Вот так, помощь людям – это "разбазаривание денег". Однако вернёмся к "человейникам". Эксперты отмечают, что фактически за 10 лет семьи в России "переселили" из трёхкомнатных квартир в небольшие двухкомнатные и даже однокомнатные квартиры. Да, за минувшие 10 лет покупателей стало больше, но сами потенциальные покупатели оказались значительно беднее, чем раньше. На мой взгляд, невозможно в стране достичь социально-экономического благополучия, если элита скупает недвижимость за миллиарды, а простые люди вынуждены покупать халупы в "человейниках", влезая в многомиллионные долги на десятилетия. На мой взгляд, пришло время изменить эту ситуацию в пользу "одноэтажной" России, где у большинства будет свой дом, свой сад, своя земля. Кто не захочет так жить, тот может остаться в "человейниках".

Программа "Сухой остаток" выходит каждый будний день на телеканале Царьград в 19:00.