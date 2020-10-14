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Чубайс хочет забрать пенсии через "мыльный пузырь". Но есть шанс отобрать у него "кусок пирога"

14 октября 2020, 16:40  •  63 • Политика
Анатолий Чубайс хочет использовать пенсионные накопления для развития венчурного рынка. Однако его идея - это "мыльный пузырь", говорит Константин Малофеев. К счастью, пока ещё есть шанс отобрать у главы Роснано "кусок пирога".
Глава Роснано Анатолий Чубайс вновь заговорил об использовании средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) для развития венчурного рынка. Он сравнивает венчурный рынок с бассейном, подчёркивая, что пенсионные накопления - это вода, которую в тот самый бассейн нужно запустить.
Чубайс не первый раз говорит о подобной инициативе. Более того, чуть раньше использовать деньги пенсионеров для финансирования инфраструктурных проектов предлагали в Центробанке. Этот тандем Чубайса и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в эфире "Первого русского" обсуждали ведущий телеканала Царьград Юрий Пронько и наш учредитель Константин Малофеев.
Юрий Пронько, например, напомнил, что предложение Андрея Белоусова, на тот момент помощника президента, о помощи олигархов в реализации инфраструктурных проектов не поддержали. Зато когда речь зашла о пенсиях, все сразу встрепенулись. Открытым остаётся вопрос, как остановить этот процесс.
"Есть единственная возможность, - сказал Малофеев, говоря о том, как отобрать "кусок пирога" у Анатолия Чубайса. - Это государственный Пенсионный фонд, где работает не накопительная система, где мы делаем вид, что играем в интересную игру. Мол, сегодня люди сдали деньги, а затем, по прогнозам неназванных математиков, получили прибыль. У нас должна быть устойчивая система без "рулетки". У нас теперь в Конституции записана аж ежегодная индексация пенсий. То есть мы не просто социальное государство, мы ещё и социальное государство, где ежегодно пенсии увеличиваются".
Предложение решать задачи инфраструктурных проектов за счёт "длинных денег" действительно выглядит очень привлекательно, признал Малофеев. Но, к сожалению, в сегодняшнем своём виде оно больше похоже на "мыльный пузырь".

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