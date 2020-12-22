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Чубайс и Шувалов готовят России "сюрприз": 1998-й покажется "пределом мечтаний" - Делягин

22 декабря 2020, 22:50  •  195 • Политика
Анатолий Чубайс и Игорь Шувалов готовят России "сюрприз" - новый дефолт, предупредил Михаил Делягин. Притом не просто финансовый, а комплексный: 1998-й покажется "пределом мечтаний".
Экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное" рассказал о "гремучем тандеме" Анатолия Чубайса и Игоря Шувалова, который может обернуться для России новыми "сюрпризами".
Так, экс-глава "Роснано" и председатель ВЭБ создадут совместный проектный офис, сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации. По его словам, он будет сформирован, в частности, "под реализацию Парижского соглашения".
Это сотрудничество будет связано с "необходимостью координации повестки устойчивого развития на глобальном уровне". Его цели прописаны в документах ООН. Среди них - борьба с голодом, нищетой и изменением климата.
Это ключевой момент, потому что именно этим фактором Чубайс обосновывает необходимость введения в России "налога на воздух", подчеркнул ведущий. Ситуацию в эфире программы также прокомментировал экономист Михаил Делягин.
По мнению эксперта, реальные задачи всех этих планов состоят в уничтожении нормальной человеческой жизни и изменении восприятия реальности людьми, чтобы "заставить всех считать то, что нам сейчас кажется рабством и безысходностью, пределом мечтаний".
Собеседник Царьграда заметил, что Чубайс, как никто другой, подходит для реализации данных целей, поскольку он уже давно зарекомендовал себя специалистом "по созданию социальной базы для самых разрушительных, самых чудовищных действий".
Чубайс будет на связи с международными финансовыми организациями не для того, чтобы обеспечить финансовый дефолт, как он это делал в 1998 году, а для того, чтобы обеспечить комплексный дефолт всех обязательств государства перед гражданами России. Не только финансовых, но и всех вообще, - считает Делягин.
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