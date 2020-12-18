Чубайс даже не госслужащий: Политтехнолог обнаружил казус с должностью спецпредставителя

Напомним, ранее Анатолия Чубайса сняли с должности главы Роснано и указом Владимира Путина назначили специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Эксперты по-разному отнеслись к новому назначению Чубайса. Например, политолог Евгений Сатановский назвал Путина гением. Политтехнолог Марат Баширов заявил, что Чубайс "не является госслужащим".

Об этом он написал у себя в авторском Telegram-канале "Политджойстик", обнаружив любопытный казус с новой должностью экс-главы Роснано.

"Должность спецпредставителя интересна прежде всего отсутствием правовых оснований её существования", - пояснил политтехнолог.

По словам Баширова, "упоминаний о ней в Конституции нет", а "в "Положении об администрации президента" таких лиц упоминается только двое: специальный представитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и специальный представитель по вопросам развития торгово-экономических отношений с Украиной".