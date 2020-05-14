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Чубайс дал России экономический урок. Делягин указал на "совершенно конкретное воровство"

14 мая 2020, 23:55  •  151 • Политика
Директор Института проблем глобализации экономист Михаил Делягин прокомментировал в разговоре с Царьградом недавнее заявление главы Роснано Анатолия Чубайса о строительстве инновационной экономики. По словам эксперта, раздавая экономические уроки России, Чубайс забывает о "совершенно конкретном воровстве".
Когда Чубайс говорит об абстрактных вещах, он имеет в виду совершенно конкретное воровство, заявил в разговоре с Царьградом директор Института проблем глобализации экономист Михаил Делягин.
"Этот человек заработал себе репутацию человека, который о чём бы он ни говорил, что бы ни пытался сделать, это оборачивается ограблением общества. Причём не просто ограблением, а разрушением общества. То есть ограблением за счёт разрушения. Беспорядок на его столе вселяет некую надежду, потому что, возможно, он дезорганизовался и снизил свою эффективность. И тогда, возможно, у нас останется чуть больше денег. Возможно, что это не будет столь разрушительно, как ваучерная приватизация, дефолт, разрушение демократии сохранением Ельцина на второй срок или реформа электронергетики. И не столь разрушительно, как Роснано", - предположил эксперт.
Он напомнил, что Роснано, которое Чубайс возглавляет, отнимает значительные государственные ресурсы, в том числе государственные гарантии, которые глава корпорации тактично выводит за скобки.
"Нужно сопоставить активы Роснано, тогда вы увидите, что господин Чубайс за время руководства сократил стоимость предприятия примерно в 2,6 раза. То есть этот человек - уничтожитель стоимости. Этот человек - уничтожитель ресурсов. То есть не просто вор. Вот обычный вор у вас берёт и себе в карман перекладывает. Количество ресурсов в обществе от этого не меняется. Обычный вор - это перераспределитель. А Чубайс - это разрушитель, который из одного кармана в другой, может, перекладывает, но общая стоимость при этом падает", - пояснил свою точку зрения Делягин.
Он выразил уверенность, что глава Роснано своих деяний не стыдится, а напротив - совершенно искренне гордится.
"Если человек хочет разрушить данное общество, уничтожить данный народ, тогда Чубайс может гордиться своими высокими достижениями. Если Чубайс считает себя продолжателем дела Гитлера, то он может, с моей точки зрения, гордиться своими высочайшими достижениями. И судя по тому, что он ничего не стыдится и не кается, он своими достижениями гордится. А если он чувствовал бы себя приличным человеком, то, конечно, он бы стыдился, постригся бы в монахи, раздал бы всё своё имуществом людям, которых он ограбил, но мы не видим этих признаков. Поэтому я думаю, что Чубайс гордится своей деятельностью очень искренне", - подчеркнул Делягин.

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