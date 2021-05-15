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Чубайс через 8 лет ответил на разоблачение Путина об офицерах ЦРУ
15 мая 2021, 19:00 • 220 • Политика
Экс-глава Роснано Анатолий Чубай ответил на вопрос, касающийся офицеров ЦРУ в своём окружении в 90-е годы. 8 лет назад президент Владимир Путин во время "прямой линии" сделал громкое разоблачение: "В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США".
Бывший глава Роснано, а ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс через 8 лет ответил на громкое разоблачение о собственном окружении, которое сделал президент России Владимир Путин во время "прямой линии" в 2013 году.
Вопрос об офицерах ЦРУ был задан Чубайсу во время его интервью для "Коммерсанта". Спорить с главой государства или как-то опровергать его слова Чубайс не стал, заметив, что "Владимир Владимирович знает, о чём он говорит".
Но и прямо на вопрос не ответил, списав всё на "соответствующие структуры, которые должны заниматься выявлением, обнаружением и принятием решений по поводу такого рода товарищей".
А дальше Чубайс сделал известный тактический ход и перешёл в "нападение" на спецслужбы, которые этих офицеров пропустили.
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