Чубайс через 8 лет ответил на разоблачение Путина об офицерах ЦРУ

Экс-глава Роснано Анатолий Чубай ответил на вопрос, касающийся офицеров ЦРУ в своём окружении в 90-е годы. 8 лет назад президент Владимир Путин во время "прямой линии" сделал громкое разоблачение: "В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США".

Бывший глава Роснано, а ныне спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс через 8 лет ответил на громкое разоблачение о собственном окружении, которое сделал президент России Владимир Путин во время "прямой линии" в 2013 году.

"В окружении Анатолия Борисовича в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США, - сообщил тогда глава государства. - Но смешнее то, что по возвращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации и не имели на это права как действующие офицеры разведки".

Вопрос об офицерах ЦРУ был задан Чубайсу во время его интервью для "Коммерсанта". Спорить с главой государства или как-то опровергать его слова Чубайс не стал, заметив, что "Владимир Владимирович знает, о чём он говорит".

Но и прямо на вопрос не ответил, списав всё на "соответствующие структуры, которые должны заниматься выявлением, обнаружением и принятием решений по поводу такого рода товарищей".

А дальше Чубайс сделал известный тактический ход и перешёл в "нападение" на спецслужбы, которые этих офицеров пропустили.