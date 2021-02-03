Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Лучше не говори": В деле травли Слепакова возник Галкин
Интимное убежище "навальнистов" раскрыл ОМОН: "Дальше запись прер...
"Матушка Россия, забери!": Донбасс возвращается домой, Киев грозит вой...
Чем обернется присоединение Донбасса к России – эксперт назвал плюсы и минусы
Главная / Украина

Чубаров устроил дикую истерику и намекнул на старческий маразм у Кравчука

03 февраля 2021, 07:25  •  359 • Украина

Действующая власть должна навести порядок среди своих престарелых советников, таких, как первый президент Украины Леонид Кравчук, предложение которого вынести вопрос Донбасса и Крыма на всеукраинский референдум представляет собой опасность для «незалежности».

Об этом в эфире канала «Общественное Крым» заявил главарь запрещенного в России Меджлиса, русофоб Рефат Чубаров.

«Вы знаете, за что некоторых наших граждан судят и дают такие продолжительные сроки в «оккупированном» Крыму? За то, что они посягают на территориальную целостность Украины (оговорка, имеется в виду РФ – ред.) Меня заочно сейчас в Симферополе судят по двум статьям. И обе статьи за то, что мы защищали Крым как украинскую территорию. Одна статья из них про то, что я как будто бы своими действиями несу угрозу территориальной целостности российского государства, так как они считают Крым своей землей.

Там, в оккупированном Крыму, только за лайк мысли о том, что давайте подумаем, помиримся с братьями украинцами, давайте вернем Крым, а может быть, там будет совместное управление Крымом, людей кидают в тюрьмы. Вы понимаете, что происходит в той стране, куда Кравчук не исключает, что может передаться крымская земля, украинская земля», – истерил Чубаров.

«Допустить, во время войны допустить, что можно собственную территорию, которая оккупирована агрессором, уступить через референдум этому агрессору? Это просто поставить (я не преувеличиваю, я просто очень разъярён, но эта злость имеет основание!), это просто поставить не под сомнение, а под угрозу саму украинскую независимость!

Вы представляете, что сейчас происходит? Война России против Украины! И один из видных политиков говорит, а давайте проведем референдум. Нет, я уверен, что большинство скажет, что Украина целостная, Крым это Украина, это даст нам силы. Да у тебя что, нет других сил? Кого ты тут хочешь обдурить?» – кричал меджлисовец.

Немного успокоившись, он назвал высказывание Кравчука ударом по «крымской платформе» и добавил, что теперь ему придётся успокаивать международных партнёров, которые вынуждены страдать из-за антироссийских санкций, введённых ими в поддержку позиции Украины по Крыму.

«Будем доводить это до общества, но в первую очередь, я лично буду успокаивать наших международных партнеров, которые, занимая принципиальную позицию по поддержке территориальной целостности украинского государства, они переубеждали свое общество, потому что их страны теряли, теряли очень много из-за санкций и всего остального. Они поддерживали Украину для того, чтобы Кравчук вылез и сказал, а мы сейчас проведем торги?» – возмущался Чубаров.

«Я хотел бы сказать, что это определённый удар и по идее «крымской платформы». Действующая власть должна навести порядок среди своих советников. Слушайте, если советники, может быть из-за вопроса своего возраста, при всем моем уважении к возрасту Леонида Макаровича, но нельзя так подставлять государство, тут ключевое слово государство, Украина», – подытожил свой спич главарь Меджлиса.

Так, ранее Леонид Кравчук предложил провести всеукраинский референдум по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и российского Крыма.

«Наиболее болезненный сегодня вопрос Донбасса и Крыма… Речь идет о мире и войне, о жизни и смерти, редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум – ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина-24».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



359
Источник
Похожие новости
02 февраля 2021, 18:35
Киевский пропагандист обложил матом Зеленского за интервью американцам
02 февраля 2021, 20:25
Сумасшедший Тягнибок: Мы, украинские националисты, способны развалить Россию на «30-40 маленьких стран»
02 февраля 2021, 18:35
«Пива Шарикову больше не предлагать»
02 февраля 2021, 20:25
Зеленский показательно расписался в унизительной несамостоятельности Украины
03 февраля 2021, 03:45
Владимир Зеленский повторяет путь Януковича, который сдал майдану своего премьера Николая Азарова. После чего и посыпалась вся вертикаль власти.
02 февраля 2021, 18:35
На Украине готовят запрет российской электроэнергии
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 февраля 2021, 01:55
В чём цель получения японцами южных Курил
03 февраля 2021, 03:45
Владимир Зеленский повторяет путь Януковича, который сдал майдану своего премьера Ник...
03 февраля 2021, 00:00
«Гарантированное уничтожение цели»: чем уникален перспективный российский ракетный ко...
03 февраля 2021, 01:55
Гагаузия – юго-западный форпост русского мира
03 февраля 2021, 00:05
Высший антикоррупционный суд отказался возобновить дело по «пленкам Деркача»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
01 февраля 2021, 19:40
Соратник Навального просил денег у MI6 на госпереворот в России - ФСБ
31 января 2021, 18:55
В Петербурге толпа напала на полицейского: Сотрудник достал табельное оружие
30 января 2021, 23:40
"Мамкины революционеры" подвели TikTok под ликвидацию в России
01 февраля 2021, 17:50
Зеленский заявил о борьбе за Крым до последнего украинца
29 января 2021, 01:50
Украина проводит «реформу уничтожения пенсионеров»
30 января 2021, 08:05
Разорвать в клочья и Россию, и русских: Джо Байден поставил цель, а Псаки подвела?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.