Чубаров: «BBC помогает России аннексировать Крым»

Российская редакция ВВС включила Севастополь и Симферополь в состав городов РФ.Об этом говорится в материале BBC News Russian, посвященному акциям протеста в поддержку блогера-либерала Алексея Навального.На это в своем блоге обратил внимание главарь запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров и потребовал исправить материал.«Пусть никого не вводит в заблуждение и ссылка, которую ВВС разместила под изображением карты : «Россия аннексировала Крым и Севастополь в 2014 году». Во-первых, глупая надпись, как будто Севастополь находится не в Крыму. Авторы этого «пояснения», видимо, хотели указать административно-территориальные образования в Крыму, но тогда надо было бы указать «Автономная Республика Крым и Севастополь».Во-вторых, 99, 99% читателей читают заголовок к материалу, а там четко написано «Митинги в поддержку Алексея Навального в России 23 января 2021 года». Кроме того, согласно документам ООН и других международных организациях, Россия оккупировала Крым и совершает попытки его аннексии… BBC хочет помочь России аннексировать Крым?», – написал Чубаров.Спикер МИД Украины Олег Николенко в эфире телеканала «Дом» сообщил, что дипломатическое ведомство уже направило письмо в российскую службу ВВС.«Мы обратились в российскую службу ВВС, отметив, что обозначать Симферополь и Севастополь городами России неприемлемо. Есть резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, а также положения, которые говорят, что Крым оккупирован, но не аннексирован. Соответственно, мы обратились к ним – исправить их обозначение на карте. И этим сейчас занимается украинское посольство в Лондоне. Они также на связи с российской редакцией ВВС», – заявил Николенко.В своем блоге украинский дипломат также продемонстрировал незнание истории, заявив, что Крым никогда не входил в состав России.«ВBC News Russian не продвигайте русские ложные нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение», – добавил представитель МИД Украины.