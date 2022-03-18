Чтобы выстоять в санкционной войне, нужна государственная монополия внешней торговли

Шлюз, соединяющий «мировой океан» с «внутренним морем»

В статье, посвященной вековому юбилею Генуэзской конференции, я писал, что на той конференции коллективный Запад выдвинул Советской России ультиматум: выплатить долги по кредитам и займам царского и временного правительств, вернуть национализированное имущество иностранным инвесторам, отменить государственную монополию внешней торговли. И почти на каждом заседании конференции (10 апреля – 19 мая 1922 года) бывшие союзники России поднимали вопрос об отмене государственной монополии внешней торговли (ГМВТ); видно было, что это «болевая точка» для Запада.

До Первой мировой войны такой монополии нигде в мире не было. Государственное вмешательство проявлялось прежде всего в том, что правительства устанавливали высокие таможенные барьеры для иностранных товаров. Этим удавалось за счет импортных пошлин пополнять казну и защищать отечественного товаропроизводителя от иностранных конкурентов. Особо большую роль таможенный протекционизм играл в тех случаях, когда государство ставило своей задачей проведение в стране индустриализации. Так, когда в Англии в конце XVIII – начале XIX в. проходила промышленная революция, английское правительство создало для промышленного переворота условия в виде высокого таможенного забора.

Однако саму экспортно-импортную торговлю осуществлял частный капитал. Яркий пример – Ост-Индская компания, учрежденная в Великобритании в начале XVII века как акционерное общество закрытого типа.

В России после революции 1917 года приоритетной сферой национализации стала внешняя торговля. Главным идеологом ГМВТ был Леонид Красин (1870-1926), имевший богатый опыт работы в российских и иностранных промышленных компаниях.

Россия в первые же месяцы после революции оказалась в плотном кольце торгово-экономической блокады, организованной бывшими союзниками по Антанте. И 22 апреля 1918 г. декретом Совета народных комиссаров РСФСР внешняя торговля была национализирована и передана специальным уполномоченным органам, в частности Народному комиссариату торговли и промышленности (с ноября 1918 года его возглавил Л.Б. Красин). При новом комиссариате был создан Совет внешней торговли, куда вошли представители наркоматов военного, морского, земледелия, продовольствия, путей сообщения, иностранных дел и финансов. В июне 1920 года после реорганизации правительства был создан Народный комиссариат внешней торговли (НКВТ) РСФСР (позднее НКВТ СССР). До 1925 года этими ведомствами руководил Л.Б. Красин.

Суть ГМВТ в том, что государство в лице специальных уполномоченных организаций выступает единым (монопольным) участником торговых отношений, выполняет роль посредника между хозяйствующими субъектами внутри страны и зарубежными компаниями. Государство можно представить в виде шлюза, соединяющего «мировой океан» (мировой рынок) с «внутренним морем» (отечественный рынок). У ГМВТ выделяются две основные функции.

1. Защитная функция – защита национальной экономики от стихии мирового капиталистического рынка, от экономической экспансии западных монополий и разного рода экономических санкций и экономических диверсий из-за рубежа. Примечательно, что прошло чуть более десятилетия со времени введения ГМВТ в Советской России и в мире разразился жесточайший экономический кризис (начался с паники на Нью-Йоркской фондовой бирже в октябре 1929 г.). Даже самые богатые страны (США, Великобритания) очень тяжело переживали кризис. До революции экономика России также не раз оказывалась в состоянии кризиса, приходившего в страну с мирового рынка. Однако в экономике СССР благодаря ГМВТ никаких признаков кризиса не было ни в 1929­м, ни в последующие годы.

За период существования государственной монополии внешней торговли в СССР (примерно 70 лет) в мире случалось много экономических кризисов, но благодаря «буферу» ГМВТ ни один из них не сумел оказать негативного влияния на советскую экономику.

Мировые рынки товаров, капитала, валюты с начала ХХ века были в высшей степени монополизированы (см.: В.И. Ленин. «Империализм, как высшая стадия капитализма», 1916 г.). Чтобы торговать с Западом на «равных», Советской России (Советскому Союзу) надо было выступать в такой же тяжелой весовой категории, как крупнейшие американские и европейские корпорации. Даже сравнительно крупные отечественные предприятия выглядели карликами на фоне гигантских западных монополий и были обречены на неэквивалентный обмен в сфере внешней торговли. Советское же государство, действуя на мировом рынке через свои специализированные внешнеторговые организации, добивалось заключения выгодных сделок как по экспорту, так и по импорту.

2. Созидательная функция – подчинение внешней торговли решению задач социалистического строительства, максимально эффективному выполнению планов развития народного хозяйства СССР. В 30-е годы прошлого столетия советские специализированные внешнеторговые организации сыграли решающую роль в получении необходимой государству иностранной валюты и закупках импортного оборудования для индустриализации. Уже после Великой Отечественной войны, когда появился целый ряд социалистических государств, ГМВТ служила важным инструментом международной социалистической интеграции. Более того, благодаря ГМВТ Советский Союз мог оказывать эффективную помощь тем странам развивающегося («третьего») мира, которые встали на путь некапиталистического развития.

Чтобы ввести государственную монополию внешней торговли, мало принять декрет. В первые годы после объявления большевиками ГМВТ имели место многочисленные нарушения положений декрета от 22 апреля 1918 года. Были серьезные нападки на принцип ГМВТ, предпринимались попытки эту монополию отменить. Попытки извне выражались в том, что страны Запада пытались бойкотировать советские внешнеторговые государственные организации и выдвигали свои условия: мы будем торговать только с негосударственными организациями (с частным бизнесом). Как я уже сказал, на Генуэзской конференции это также было ультимативным требованием «наших партнеров», которое советская делегация отвергла. Великобритания и ее союзники соглашались даже, чтобы Советская Россия заменила госмонополию на таможенный протекционизм, но советская делегация на такую уступку не пошла. Москва понимала, что, если позволить отечественным частным компаниям внутри страны взаимодействовать с западными монополиями, первые неизбежно превратятся в пятую колонну.

Были попытки заменить государственную монополию внешней торговли на протекционизм и внутри страны. Наиболее известным представителем такой позиции был Николай Бухарин. По Бухарину мобилизационная экономика была не нужна, индустриализацию можно было растянуть на десятилетия. Бухарин и его единомышленники полагали, что ГМВТ – временная мера эпохи военного коммунизма. Группа Бухарина (Г. Сокольников, Н. Пятаков, В. Громан и др.) выдвинула предложения об открытии ряда портов для свободного ввоза и вывоза товаров, об ограничении монополии внешней торговли небольшим кругом товаров, об оплате сельским хозяевам их поставок на экспорт в иностранной валюте, о восстановлении в стране свободно конвертируемого в другие валюты «золотого рубля» и т. п. В подрыве ГМВТ участвовала и Промпартия, одним из пунктов её программы намечалась ликвидация государственной монополии внешней торговли.

Сторонники ГМВТ обращали внимание на то, что такая монополия – непременный атрибут мобилизационной модели экономики. Когда в СССР в конце 1920-х годов началась индустриализация, ГМВТ стала частью общей системы государственной монополии в сфере экономики, охватывающей тяжелую промышленность, машиностроение, транспортную инфраструктуру, банковский сектор и др.

Право совершения торговых операций на внешних рынках получили государственные промышленные предприятия и их объединения, перешедшие на коммерческий расчёт, им разрешалось экспортировать только собственную продукцию и покупать лишь предметы, необходимые для собственного производства. Перепродажа воспрещалась, но в отдельных случаях вывезти за рубеж не собственную продукцию можно было по отдельному разрешению, если другим способом госпредприятия или их объединения не могли получить валюту для закупок за рубежом. 13 апреля 1923 года специальным декретом круг организаций, допущенных к самостоятельным внешнеторговым операциям, был ограничен до 25. Остальным надлежало получать разрешение на заключение внешнеторговых сделок в НКВТ в каждом отдельном случае.

Одним из важных элементов механизма мобилизационной экономики должна была стать государственная валютная монополия (ГВМ). Она была окончательно установлена Декретом ЦИК и СНК СССР 7 января 1937 года. Полученная валютная выручка от реализации через внешнеторговые организации продукции обменивалась Госбанком на советские рубли по фиксированному курсу. Все доходы от экспорта были монополизированы государством и распределялись в плановом порядке.

ГМВТ просуществовала в нашей стране почти семь десятков лет. К 1980-м годам в СССР имелось свыше 50 всесоюзных внешнеторговых объединений, подчинённых Министерству внешней торговли СССР. Весь экспорт и импорт осуществлялся только через них. А валютное обеспечение внешней торговли производилось Банком для внешней торговли СССР (под контролем и по поручению Госбанка СССР).

А при Горбачёве 2 декабря 1988 года было принято постановление Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных общественных предприятий, объединений и организаций» и вслед за ним 18 мая 1989 года постановление «О развитии хозяйственной деятельности советских организаций за рубежом». Эти два постановления дали право советским предприятиям и организациям свободно выходить на внешний рынок, что означало отмену государственной монополии внешней торговли.

Заграждение в виде ГМВТ, защищавшее отечественную экономику от стихии мирового рынка и хищных акул капиталистического бизнеса, было уничтожено. Началось стремительное разрушение создававшейся на протяжении семи десятилетий советской экономики. Страна стала объектом непрерывного ограбления со стороны транснациональных корпораций и банков.