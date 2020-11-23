«Чтобы в полной мере могли работать на достижение национальных целей»: в России проведут оптимизацию институтов развития

Правительство России намерено провести оптимизацию институтов развития, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. В рамках этого процесса восемь институтов ликвидируют, а часть их функций распределят между ВЭБ.РФ и органами власти. Также на основе ВЭБ.РФ создадут крупный инвестиционный блок. Как подчеркнул премьер, оптимизация проводится для того, чтобы институты развития могли в полной мере работать на достижение национальных целей, которые определены указом президента.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин намерен провести оптимизацию институтов развития. По его словам, часть функций восьми институтов развития распределят между ВЭБ.РФ и органами власти, сами институты будут ликвидированы.

«По поручению президента правительство проведёт оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента», — сказал Мишустин.

Премьер пояснил, что эти организации создавались под конкретные задачи и достигли значимых результатов, однако за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки работы институтов развития и перспективных планов. Глава правительства отметил, что анализ выявил слабую связь деятельности ряда институтов с новыми целями национального развития. Кроме того, подчеркнул премьер, отсутствуют единые механизмы управления.

Согласно решению правительства, помимо ликвидации восьми институтов и перераспределения их функционала, на базе ВЭБ.РФ сформируют крупный инвестиционный блок. Под управление госкорпорации перейдут «Корпорация МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано» и четыре фонда: «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

РИА Новости

© Евгений Биятов

«ВЭБ-лизинг» и Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) преобразуют в Единую лизинговую компанию, а Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства объединят в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, появится Универсальный банк, созданный на основе МСП Банка и банка «ДОМ.РФ».

В свою очередь, Российская венчурная компания перейдёт в управление Российского фонда прямых инвестиций, к Российскому научному фонду присоединят Российский фонд фундаментальных исследований. АО «Курорты Северного Кавказа» ожидает расширение — структура станет Корпорацией по туризму.

Ряд стратегически важных организаций сохранится. Речь идёт о таких структурах, как «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Росавтодор», «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, «ДОМ.РФ», Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа.

Административная реформа

В пресс-службе ВЭБ.РФ заявили, что изменения в системе институтов развития являются частью административной реформы, реализуемой российским правительством для повышения эффективности деятельности государственных структур.

«В её рамках планируются мероприятия по оптимизации численности персонала, созданию эффективной, работающей модели поддержки экономики и достижения национальных целей развития», — говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

О старте реформы заявил 16 ноября Михаил Мишустин. В пресс-службе правительства тогда рассказали, что в рамках этого процесса структура федеральных министерств и ведомств и штатная численность работающих в них сотрудников будут оптимизированы.

Так, Мишустин призвал провести оптимизацию штата государственных служащих с 1 января по 1 апреля 2021 года. Он подчеркнул, что откладывать реформу системы управления больше нельзя.

«Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести её за три месяца — до 1 апреля», — сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.

Согласно сообщению пресс-службы кабмина, целью реформы является повышение эффективности работы госаппарата. Параметры предстоящих изменений утверждены двумя постановлениями, которые подписал премьер-министр. В одном из них устанавливаются единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств, во втором — численность сотрудников, включая территориальные подразделения.

В пресс-службе правительства пояснили, что штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%. При этом освободившиеся средства должны остаться в фондах оплаты труда.

Кроме того, по новым требованиям численность структурных подразделений в министерствах должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления — не менее пяти единиц, самостоятельного отдела — не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение — не более 30% общей численности сотрудников.