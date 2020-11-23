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«Чтобы в полной мере могли работать на достижение национальных целей»: в России проведут оптимизацию институтов развития
23 ноября 2020, 16:35 • 80 • В России
Правительство России намерено провести оптимизацию институтов развития, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. В рамках этого процесса восемь институтов ликвидируют, а часть их функций распределят между ВЭБ.РФ и органами власти. Также на основе ВЭБ.РФ создадут крупный инвестиционный блок. Как подчеркнул премьер, оптимизация проводится для того, чтобы институты развития могли в полной мере работать на достижение национальных целей, которые определены указом президента.
РИА Новости © Максим Блинов
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин намерен провести оптимизацию институтов развития. По его словам, часть функций восьми институтов развития распределят между ВЭБ.РФ и органами власти, сами институты будут ликвидированы.
Премьер пояснил, что эти организации создавались под конкретные задачи и достигли значимых результатов, однако за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки работы институтов развития и перспективных планов. Глава правительства отметил, что анализ выявил слабую связь деятельности ряда институтов с новыми целями национального развития. Кроме того, подчеркнул премьер, отсутствуют единые механизмы управления.
Согласно решению правительства, помимо ликвидации восьми институтов и перераспределения их функционала, на базе ВЭБ.РФ сформируют крупный инвестиционный блок. Под управление госкорпорации перейдут «Корпорация МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, «Роснано» и четыре фонда: «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.
«ВЭБ-лизинг» и Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) преобразуют в Единую лизинговую компанию, а Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства объединят в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, появится Универсальный банк, созданный на основе МСП Банка и банка «ДОМ.РФ».
В свою очередь, Российская венчурная компания перейдёт в управление Российского фонда прямых инвестиций, к Российскому научному фонду присоединят Российский фонд фундаментальных исследований. АО «Курорты Северного Кавказа» ожидает расширение — структура станет Корпорацией по туризму.
Ряд стратегически важных организаций сохранится. Речь идёт о таких структурах, как «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Росавтодор», «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, «ДОМ.РФ», Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа.
Административная реформа
В пресс-службе ВЭБ.РФ заявили, что изменения в системе институтов развития являются частью административной реформы, реализуемой российским правительством для повышения эффективности деятельности государственных структур.
О старте реформы заявил 16 ноября Михаил Мишустин. В пресс-службе правительства тогда рассказали, что в рамках этого процесса структура федеральных министерств и ведомств и штатная численность работающих в них сотрудников будут оптимизированы.
Так, Мишустин призвал провести оптимизацию штата государственных служащих с 1 января по 1 апреля 2021 года. Он подчеркнул, что откладывать реформу системы управления больше нельзя.
«Предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести её за три месяца — до 1 апреля», — сказал глава правительства на совещании с вице-премьерами.
Согласно сообщению пресс-службы кабмина, целью реформы является повышение эффективности работы госаппарата. Параметры предстоящих изменений утверждены двумя постановлениями, которые подписал премьер-министр. В одном из них устанавливаются единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств, во втором — численность сотрудников, включая территориальные подразделения.
В пресс-службе правительства пояснили, что штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%. При этом освободившиеся средства должны остаться в фондах оплаты труда.
Кроме того, по новым требованиям численность структурных подразделений в министерствах должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления — не менее пяти единиц, самостоятельного отдела — не менее десяти. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение — не более 30% общей численности сотрудников.
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