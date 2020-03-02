Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский жёстко предупредил: Не дай Бог туркам попасть из ПЗРК по русским
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли Росси...
Насколько реальна технологическая независимость России: факты и размышления
Этические принципы искусственного интеллекта в версии Пентагона
Главная / В России

"Чтобы в голову никому не пришло": в двух фразах Путина уместилась вся "военная агрессия" России

02 марта 2020, 10:05  •  219 • В России

Путин

 

Президент России Владимир Путин в двух фразах ответил на заявления оппонентов в странах мира о так называемой "военной агрессии" нашей страны. Россия обеспечивает собственную безопасность не для того, чтобы воевать. Цель одна: "чтобы в голову никому не пришло" воевать с нами, подчеркнул Путин.

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках спецпроекта "20 вопросов..." чётко обрисовал военную доктрину страны. Не с точки зрения количества военных объектов или новейшего вооружения, а философски. 

- С кем мы воевать собираемся? - спросил у Путина журналист Андрей Ванденко. 

- Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия, чтобы никто не думал с нами воевать, - ответил Путин. 

Подобную мысль Владимир Путин проводит не первый раз. Более того, философски она совпадает и с политикой страны на протяжении веков. Россия лишь отвечает на агрессию, если есть такая необходимость. А чтобы такая необходимость не возникала, нам и нужно вооружение - "чтобы в голову никому не пришло", добавил Путин, отвечая на вопрос. 

Ваденко возразил: "есть же понятие разумной достаточности". Путин согласился, подчеркнув, именно такого понятия Россия и придерживается. 

"На сегодняшний день мы по расходам на седьмом месте находимся", - подчеркнул президент. 

В данном случае, речь идёт об оборонном бюджете России. В то же время, известно, что, несмотря на относительно небольшие затраты на вооружение, российские разработчики обеспечили наличие у страны новейшего оружия, аналогов которому нет в мире. В том числе, гиперзвукового.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



219
Похожие новости
01 марта 2020, 17:24
«В целом под контролем»: Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом
02 марта 2020, 10:05
"Чтобы в голову никому не пришло": в двух фразах Путина уместилась вся "военная агрессия" России
01 марта 2020, 17:24
«Я на дне, но очень хочу жить»: как работает первый «православный рехаб» для матерей в России
01 марта 2020, 15:54
Путин — о подвиге десантников 6-й роты: Они показали, на что способен русский солдат
01 марта 2020, 12:39
Эксперт: Кто хотел оформить украинские загранпаспорта на Донбассе и в Крыму - давно сделали это
01 марта 2020, 10:54
«Ушли в бессмертие»: как десантники 6-й роты 20 лет назад приняли неравный бой с террористами в Чечне
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 марта 2020, 03:24
"Дерзкий" Эрдоган избил Путина и Асада - турок в Сети высмеяли за фантазии
02 марта 2020, 03:24
"Калибром" по джихадистам: Появившиеся в Средиземноморье корабли России выз...
02 марта 2020, 00:09
Сирия потеряла самолёты, Турция - беспилотник: Чем обернётся огонь в небе над Идлибом
02 марта 2020, 06:39
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал статью...
02 марта 2020, 03:25
«Мы обязаны помочь Турции поставить русских на место» (Обзор ИноСми)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2020, 04:39
США жгут новыми ракетами русские танки. Жгут и промахиваются - Defense News
25 февраля 2020, 10:54
"Папа и дедушка служили в Советской армии": Певица Maruv матом ответила на критику украинцев из-за 23 Февраля
27 февраля 2020, 01:54
"И Крым был бы, и Донбасс": Украинец вышел из себя после упоминания о русском языке
29 февраля 2020, 18:54
России посадить боевые самолёты. Немедленно: "Битва" за Идлиб развернулась в Совбезе ООН
01 марта 2020, 11:58
Уникальная тактика российского спецназа в Сирии поразила мировое сообщество
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
28 февраля 2020, 07:09
"Не удалось сбить российские самолёты": После провокаций Турция предложила прекратить огонь в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.