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"Чтобы в голову никому не пришло": в двух фразах Путина уместилась вся "военная агрессия" России
02 марта 2020, 10:05 • 219 • В России
Президент России Владимир Путин в двух фразах ответил на заявления оппонентов в странах мира о так называемой "военной агрессии" нашей страны. Россия обеспечивает собственную безопасность не для того, чтобы воевать. Цель одна: "чтобы в голову никому не пришло" воевать с нами, подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках спецпроекта "20 вопросов..." чётко обрисовал военную доктрину страны. Не с точки зрения количества военных объектов или новейшего вооружения, а философски.
- С кем мы воевать собираемся? - спросил у Путина журналист Андрей Ванденко.
- Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия, чтобы никто не думал с нами воевать, - ответил Путин.
Подобную мысль Владимир Путин проводит не первый раз. Более того, философски она совпадает и с политикой страны на протяжении веков. Россия лишь отвечает на агрессию, если есть такая необходимость. А чтобы такая необходимость не возникала, нам и нужно вооружение - "чтобы в голову никому не пришло", добавил Путин, отвечая на вопрос.
Ваденко возразил: "есть же понятие разумной достаточности". Путин согласился, подчеркнув, именно такого понятия Россия и придерживается.
"На сегодняшний день мы по расходам на седьмом месте находимся", - подчеркнул президент.
В данном случае, речь идёт об оборонном бюджете России. В то же время, известно, что, несмотря на относительно небольшие затраты на вооружение, российские разработчики обеспечили наличие у страны новейшего оружия, аналогов которому нет в мире. В том числе, гиперзвукового.
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