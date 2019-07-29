«Чтобы слова и бумажки не расходились с сутью решений»: Путин поручил главе ФАС следить за ростом тарифов ЖКХ

Россияне должны видеть, что решения, которые власти страны принимают в том числе в сфере ЖКХ, действительно выполняются, а не остаются только на бумаге. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он поручил главе ФАС Игорю Артемьеву уделить особое внимание росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ранее правительство приняло постановление, призванное не допустить необоснованного повышения тарифов сверх уровня инфляции.

Федеральная антимонопольная служба должна обратить особое внимание на рост тарифов в регионах Российской Федерации. Об этом заявил президент Владимир Путин во время рабочей встречи с руководителем ФАС Игорем Артемьевым.

«Хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней прямой линии, — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России. Давайте с этого начнём. Прошу обратить на это особое внимание, а потом поговорим по другим вопросам», — указал глава государства.

В ходе прямой линии, состоявшейся 20 июня, житель Омской области Роман Дмитриев, проживающий в частном секторе, пожаловался Путину на необоснованный рост тарифов за вывоз мусора. Мужчина продемонстрировал платёжные квитанции, из которых следует, что с апреля по июнь оплата возросла в два раза — со 133 рублей до 266. При этом по факту ситуация с вывозом отходов улучшена не была.

Как заметил Артемьев, решение омских властей было принято до выхода постановления правительства, которое внесло изменения в порядок формирования индексов повышения платы за коммунальные услуги. Между тем, по его словам, ФАС ещё в тот момент успел разобраться в ситуации, провести расследование и выдать предписание. В настоящее время тариф снижается.

«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», — указал Путин.

Заметим, что российские власти уделяют пристальное внимание теме ЖКХ. Так, в середине июня правительство России утвердило постановление, призванное не допустить необоснованного роста цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. В документе был сокращён список причин, которые позволяли увеличивать тарифы сверх показателя инфляции. Кроме того, теперь региональные власти должны согласовывать превышение индекса с Федеральной антимонопольной службой.

Между тем с 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 2,4%. Это второй этап повышения. Первый был в январе — 1,7%. При этом общее увеличение осталось в пределах инфляции.

Президент Владимир Путин во время встречи с главой ФАС России Игорем Артемьевым

kremlin.ru

Кроме того, Владимир Путин подписал закон, запрещающий передачу прав на взыскание долгов по ЖКХ третьим лицам, а также, не позволяющий погашать долги граждан за счёт их соседей. Взысканием могут заниматься исключительно профессиональные участники рынка — управляющие компании, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающие организации.

К тому же осенью Госдума может принять законопроект, которым вводится единый платёжный документ в сфере ЖКХ вместо множества аналогичных квитанций. Эту инициативу поддержал Минстрой.

«ФАС может признать утверждённый тариф необоснованным»

Как заметила эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова, во время прямой линии большая часть вопросов от населения касалась жилищно-коммунального хозяйства. Она также не исключила, что ряд регионов увеличили тарифы выше уровня инфляции, найдя для этого соответствующие основания.

«Несмотря на то, что есть общие ограничения, региональные власти могли воспользоваться какой-то ситуацией и утвердить тарифы, которые увеличиваются больше, чем на запланированный рост инфляции. В таком случае ФАС должен вмешаться и детально исследовать, был ли этот рост обоснованным и ситуационным. У ФАС есть большие полномочия на этот счёт. Со своей стороны, он может признать утверждённый тариф необоснованным. Я знаю случаи, когда по жалобам на необоснованные тарифы ФАС применяла свои полномочия, брала на своё рассмотрение эту ситуацию, возбуждала дело и отменяла решение о необоснованных тарифах», — подчеркнула собеседник RT.

В свою очередь, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что нынешнее поручение главе ФАС является дополнением к июньскому постановлению правительства.

«Следующим шагом, как я понимаю, планируется инвестиционные программы естественных монополий также согласовывать с ФАС. Служба может провести анализ инвестпрограмм, это хорошо, потому что зачастую не очень продуманные инвестпрограммы ложатся бременем на потребителей. Самый яркий пример — город Курган, где была одна большая котельная, избыточная, построили вторую, которая была городу не нужна, но все эти избыточные мощности оплачиваются потребителем. У ФАС достаточно много полномочий, чтобы контролировать этот процесс», — указала она в беседе с RT.