Чтобы сдержать военных, СБУ пришлось убить одного из координаторов путча, Дениса Киреева

В пятницу «Нашей версии» стало известно, что в выходные высокопоставленные украинские военные из военной разведки и Генштаба объявят о неподчинении главковерху Владимиру Зеленскому. Решено было эту новость сразу не сообщать, а проверить её. А утром в субботу мы узнали о том, что представители СБУ застрелили в центре Киева банкира Дениса Киреева (он принимал участие в первых переговорах России и Украины в Белоруссии). Как нам было известно загодя, именно Киреев убеждал военных устроить путч.

Сюжет: Украинский кризис

По горячим следам об инциденте украинская пресса сообщала так: мол, убит враг Украины и заговорщик (ссылались при этом на сообщение в социальной сети депутата Рады Александра Дубинского). Между тем, в Минобороны Украины сообщали обратное – убит герой Украины и служащий военной разведки ГУР МО. Собственно, одно сообщение не противоречило другому, Киреев – действительно герой. Он не был, условно говоря, Клаусом фон Штаффенбергом, но, безусловно, выполнял в незадавшемся путче роль, которую в сходной истории в 1944 году выполнял банкир Яльмар Шахт. Впрочем, Шахту удалось выжить, а Кирееву – нет. Застрелили его среди бела дня в центре Киева, на глазах у сотен прохожих. По неподтверждённым слухам, вместе с Киреевым были убиты ещё два человека, его телохранитель и один из его порученцев, офицер ГУР МО Украины.

Тем не менее, трагедия, скажем так, «подсветила» определённую данность. В руководстве украинской армии имеются адекватные командиры, а в государственном управлении – адекватные чиновники, хорошо представляющие себе последствия происходящего и пытающиеся найти решения, вне зависимости от обезумевшей киевской верхушки во главе с Зеленским. Но к адекватным фигурам никак нельзя отнести главу СБУ Ивана Баканова, лично отдавшего приказ убить Дениса Киреева. Баканов – давний друг и коллега Зеленского, одним миром мазаны. Нет сомнений, что и другие адекватные люди в руководстве Украины всё же найдутся, и доведут до конца то, что не довелось завершить Денису Кирееву, на свой страх и риск решившему положить конец братоубийственной войне и нейтрализовать безумцев Зеленского.