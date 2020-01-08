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Чтобы санкции США не мешали: Во Франции заявили о "перезагрузке" экономических отношений с Россией
08 января 2020, 14:54 • 152 • Политика
Власти Франции намереваются перезапустить экономические отношения с Россией, "не будучи стеснёнными экстерриториальными финансовыми санкциями".
После визита в Москву министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж желает "перезапустить" экономические отношения с Россией. Он отметил, что Франция не хочет быть стеснённой экстерриториальными финансовыми санкциями.
В декабре министр встречался с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным. По итогам переговоров главы ведомств подписали декларацию о намерениях развивать двустороннее сотрудничество в области долгосрочного финансирования. Ещё тогда французский министр отметил, что американские санкции против России являются проблемой для Франции, и заявил о необходимости искать инновационные решения, неординарные по своей сути".
Министр дал обещание, что в течение следующих 6 месяцев будет найден способ избежать американских санкций против России. Наложенные США экономические ограничения Ле Мэр назвал "недопустимым посягательством на суверенитет".
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