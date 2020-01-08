Чтобы санкции США не мешали: Во Франции заявили о "перезагрузке" экономических отношений с Россией

После визита в Москву министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж желает "перезапустить" экономические отношения с Россией. Он отметил, что Франция не хочет быть стеснённой экстерриториальными финансовыми санкциями.

В декабре министр встречался с главой Минэкономразвития России Максимом Орешкиным. По итогам переговоров главы ведомств подписали декларацию о намерениях развивать двустороннее сотрудничество в области долгосрочного финансирования. Ещё тогда французский министр отметил, что американские санкции против России являются проблемой для Франции, и заявил о необходимости искать инновационные решения, неординарные по своей сути".

"Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой, соблюдая международное право и не будучи стеснёнными экстерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений с Россией", - сказал Брюно Ле Мэр, выступая перед представителями различных отраслей французской экономики.

Министр дал обещание, что в течение следующих 6 месяцев будет найден способ избежать американских санкций против России. Наложенные США экономические ограничения Ле Мэр назвал "недопустимым посягательством на суверенитет".