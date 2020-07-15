Чтобы Россия "увязла" в Сирии: Коварство американских спецслужб уже не скрыть

Ранения лёгкие, но ситуация, похоже, тяжёлая: в Сирии явный прилив террористической активности, отмечает обозреватель Царьграда Александр Цыганов.

Новым проявлением этого стал подрыв фугаса на пути российско-турецкого конвоя: трое русских военнослужащих получили лёгкие ранения, раненые оказались и среди турецких военных. Повреждены бронеавтомобили.

Как сообщают в российском Центре по примирению враждующих сторон, опасности для жизни наших нет. Но вполне могло быть хуже: из того же источника явствует, что патруль избежал серьёзных потерь лишь благодаря несвоевременному срабатыванию фугаса.

А главное, кажется: в этом может проявляться опасность того, что исполняется американский план. И состоит он в том, как не раз заявляли американские военные и должностные лица, - добиться, чтобы Россия "увязла" в Сирии. И одновременно - чтобы она платила за это высокую цену, подчёркивает Цыганов.

Инцидент произошёл в провинции Идлиб. То есть злодеи - вряд ли проамерикански настроенные курды. Но в том и весь, как говорят, цимес: в Идлибе засели террористы протурецкие, из-за чего Анкара так и квохчет над этой сирийской провинцией, словно курица над цыплятами. И в Идлибе злодействуют террористы формально ничьи - сами собой террористы из бывшей-нынешней организации (запрещённой в России) "Джебхат ан-Нусра"*. Или сирийский филиал также запрещённой "Аль-Каиды"*.

Проблема любого терроризма, однако, в том, что это - весьма затратное увлечение. И если понятно, что разную протурецкую мелочь в Идлибе содержат турки, а проамериканскую в Хасеке - американцы, то кто содержит "нусру"*? Ведь её и американцы тоже как бы запретили…

Ответ на этот вопрос кроется за фасадом ещё одного инцидента. Уже в провинции Ракка, где сирийские военные задержали группу боевиков группировки "Джейш Магавир ас-Саура". Беднягам не повезло: против собственного желания оказались вынужденными проверить взаимодействие взрывчатого вещества и колеса мотоцикла в условиях пустынной местности. В результате трое из восьми человек, включая командира раведывательно-диверсионной группы и проводника, погибли, а остальных повязали солдаты. В общем, с заданием ДРГ справилась частично: вместо сбора информации о российских, иранских и сирийских объектах в провинции удалось познакомиться только с сирийским. И то с зинданом.

Что же это за группировка? А это клон так называемой "Новой сирийской армии", о которой Царьград несколько раз уже писал. Это чисто американское изделие, срочно сколоченное в 2015 году на американо-английско-иорданской базе в Ат-Танфе и брошенное в бой в 2017-м, когда Вашингтон рвал на себе волосы из-за быстрого приближения сирийских правительственных войск и проиранских отрядов к границе Сирии с Ираком. Дело в том, что (в конце концов и происшедшее) занятие ими города Абу-Кемаль на границе обеспечивало свободный сухопутный коридор от Ирана до Ливана, и Израиль гремел в Вашингтоне во все колокола, требуя избавить его от такой угрозы. Кого-то надо было срочно кинуть в огонь, и американцы и перебросили туда из Иордании до 150 боевиков, перевербованных из запрещённого в России ИГ*, дав им пушистое название "Джейш Сурия Аль-Джадид". К моменту переброски, правда, название стало ещё кудрявее: "Джейш Магавир Ас-Саура" или "Армия революционных коммандос".

Официально США объявили, что эти добрые парни будут воевать с ИГ*, но как-то так получилось, что ни одного боестолкновения их с бывшими соратниками за всё время зафиксировано так и не было. С правительственной армией боролись, но в открытых столкновениях участвовать побаивались, зато в нескольких терактах отметились.

Вот и в очередной раз её боевики, открыто тренируемые американскими инструкторами, были направлены с разведывательно-диверсионными целями против правительственных сил. Но главное при этом - что и против русских военных. А попав в плен, уцелевшие бармалеи даже и таить не стали, что подготовку проходили под надзором военных из США: "Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Всё оружие было американского производства. Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки… издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки".

Итак, есть факт: американцы бросают свои ДРГ из туземцев на борьбу с русскими в Сирии.

Впрочем, это не открытие для наших военных в этой стране. Ещё год назад начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Сергей Рудской официально заявлял, что на подконтрольной им части территории Сирии подготовку боевиков вооружённых группировок ведут американские специалисты. Американцы же услужливо распространяют фейковые информационные бомбы, грубо состряпанные их подопечными "коммандос" из "Магавир ас-Саура". Если не самими - во всяком случае, американский лексикон и вообще американский акцент в этих фейках присутствовал явственно.

Но и это не всё. Последние дни оказались вообще богаты на события, связанные с терроризмом и, в частности, с терроризмом взращённого разведками США и Израиля ИГ. Вот только заголовки: "В Ростовской области сотрудники ФСБ ликвидировали подпольную ячейку запрещённой ИГИЛ", "Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Астрахани и пресекли деятельность экстремистов в Крыму", "Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещённой ИГИЛ, который готовил теракты", "ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе". О новых попытках атаковать беспилотниками нашу базу в сирийском Хмеймиме уже и не говорим - рутина-с…

"Что происходит? Америка объявила нам террористическую войну? И теракты в Сирии и в России - звенья одной цепи?" - задаётся вопросом обозреватель Царьграда.

Ответы на эти вопросы дал известный эксперт-востоковед, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Он поясняет, что действия боевиков в Сирии необходимо рассматривать разнопланово.

"Во-первых, конечно, дестабилизирующим фактором является зона Идлиба, хотя она и названа зоной деэскалации. Но присутствие здесь турецких вооружённых формирований, достаточно активно поддерживающих исламистские силы в Идлибе, - это, скорее, главный фактор кризисного состояния в этом районе. И эти нападения на совместные патрули - яркое проявление этого.

Ещё один важный аспект здесь: ведь в Сирии, собственно, американцы действуют в поддержку Турции. Поскольку для США полезны действия Турции по поддержке исламистских группировок. И фактически действия, направленные либо на расчленение Сирии, либо на укрепление исламистских сил, которые, возможно, станут козырной картой Турции в переговорах о дальнейшем государственном устройстве Сирии, - это соответствует также целям и США.

Но вот если говорить о каком-то возможном контакте или корреляции действий террористических элементов на Ближнем Востоке, в Сирии, в частности, с теми попытками террористических действий и в России, - здесь я бы всё-таки это не связывал напрямую. Но вот в Сирии - там иные силы действуют. С иными мотивациями", - объяснил собеседник Царьграда.

За этими событиями вполне может стоять некий "центр", курируемый США (кстати, и не один).

"Такой центр в США, безусловно, есть. Наверное, даже и не один центр, а несколько. И которые действуют, если говорить об антироссийской направленности, и на территории России, и через Украину. Это безусловно. К примеру, эта недавняя попытка теракта в Крыму явно связана с действиями СБУ Украины. А ведь известно, что в центре, в штабе СБУ целый этаж занят американскими советниками. «Многомерный военный потенциал»: о чём говорится в обновлённой Белой книге Минобороны Японии Да, радикальные исламисты заинтересованы в дестабилизации ситуации в России, и они действуют соответствующим образом. И, конечно, возможны их контакты и с какими-то разведструктурами США, с силовыми структурами США. Но я бы не сказал, что это руководство США курирует и направляет эти действия. Скорее всего, разведструктуры, силовые структуры американские действуют во многом автономно. И инерционно. Ведь антироссийская направленность присутствовала и присутствует в политике США. И действия вот этих структур США, антироссийские, они вполне возможны. Как и вполне возможна их связь с попытками террористических актов в России. Но повторю: не именно руководства США, а силовых структур", - указал Долгов.

ИГ (ИГИЛ), "Джебхат ан-Нусра", "Аль-Каида"* - организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.